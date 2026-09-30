România U21 - Finlanda U21 s-a disputat la Târgoviște, în preliminariile pentru Campionatul European de tineret. Din nefericire pentru iubitorii fotbalului autohton, „tricolorii” lui Costin Curelea au cedat cu scorul de 0-2.

„Noul Hagi”, devastat după ce România U21 a ratat calificarea la EURO

În urma acestui rezultat, echipa națională U21 a ratat matematic calificarea la Campionatul European U21. De menționat este că „tricolorii” mai au un meci, în deplasare cu Spania, duelul putând fi urmărit în exclusivitate pe VOYO și Pro Arena.

La scurt timp după fluierul final, Iustin Doicaru, cel supranumit „Noul Hagi” după transferul la Rizespor, s-a arătat extrem de nemulțumit. Tânărul atacant e conștient că a ratat o șansă importantă de a participa la un turneu final continental.

„Nu prea sunt multe de zis. A fost un meci greu, contra unei echipe care ne-a dominat și, din păcate, nu am reușit să ne calificăm. Au fost mult mai buni decât noi astăzi.

Ei au venit după un rezultat pozitiv cu Spania. Asta a fost să fie... Este o pierdere, era o șansă foarte bună să evoluez la un Campionat European. Din păcate, nu s-a putut. Asta e, o luăm de la capăt, muncim și o să reușim anul viitor.

E greu, dar necesar. Trebuie să muncim și să ne gândim la următorul. Suntem supărați, dar nu avem ce să facem. Nu ni s-a spus nimic după meci, înainte de meci ne-au încurajat pentru victorie. Din păcate, astăzi nu am reușit”, a declarat Iustin Doicaru pentru PROTV și Sport.ro.