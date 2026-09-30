Luka Hyrylainen a fost cel care a deschis scorul încă din minutul 28 și a complicat situația ”tricolorilor” mici, care sunt obligați să câștige la o diferență de trei goluri pentru a avea avantajul meciurilor directe cu Finlanda, în caz de egalitate de puncte.

Costin Curelea, o singură schimbare la pauza meciului România U21 - Finlanda U21

Înainte de startul părții secunde, selecționerul Costin Curelea a efectuat o singură schimbare. Luca Banu (21 de ani) de la Metaloglobus a fost înlocuit de Cristi Mihai (22 de ani) de la Dinamo.

Zece minute mai târziu au urmat alte două schimbări: Ioan Vermeșan și Eduard Radaslavescu au fost înlocuiți de Atanas Trică și Adrian Stoian, pentru a aduce un plus pe faza ofensivă.

În meciul tur, România a fost învinsă de Finlanda, 0-2, iar în caz de egalitate de puncte departajarea se face în funcție de rezultatele directe.

Echipele de start din România U21 - Finlanda U21

România U21: Lefter - Dorobanțu, Duțu, Pașcalău, Ciobotaru - Banu, Cîmpean, Radaslavescu - Burnete, Vermeșan, Doicaru. Rezerve: Sandu, Bărăitaru, Guțea, Trică, Stoian, Șuteu, Pîrvu, Mihai, Biliboc. Antrenor: Costin Curelea.

Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Kangasniemi, Galvez - Hyrylainen, Siltanen - Moller, Mentu, Soderback - Talvitie. Rezerve: Europaeus, Happonen, Helen, Korkko, Mero, Pippola, Simojoki, Turkki, Vaisto. Antrenor: Mika Lehkosuo.

Clasamentul Grupei A