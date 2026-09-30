Andrei Dorobanțu (22 de ani), fundașul de la UTA Arad, a fost titularizat în această partidă, dar a suferit o accidentare încă din prima repriză, iar selecționerul Costin Curelea a fost nevoit să-l arunce în joc pe Mario Baraitaru (19 ani), jucător de bază la CSM Slatina.

Costin Curelea a spus ce se întâmplă cu Andrei Dorobanțu

La flash-interviu, Curelea a fost întrebat despre situația lui Dorobanțu, care a primit îngrijiri medicale la stadion, dar a fost, în cele din urmă, transportat la spital.

„Doro e destul de rău, are niște probleme la umăr. A încercat doctorul să i-l pună la loc, n-a reușit, a mers la spital. Nu știu să zic mai multe, sper să nu fie nevoie de vreo intervenție chirurgicală”, a spus Curelea, în exclusivitate pentru PRO TV.

Rămâne de văzut cât va lipsi Dorobanțu, ținând cont că a fost un om de bază la UTA Arad în acest debut de sezon. A jucat în toate cele 11 partide disputate în toate competițiile, reușind să marcheze și trei goluri.

Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara); Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari); Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);

Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB); Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).

VIDEO - REZUMATUL partidei România U21 - Finlanda U21 0-2