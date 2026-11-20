Selecţionata Spaniei, campioana mondială şi europeană, va înfrunta Franţa în sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor la fotbal, ediţia 2026/27, conform tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Nyon.

Spania a învins Franţa cu 2-0, în semifinalele Cupei Mondiale de anul acesta.

La tragerea la sorţi, Spania a primit iniţial Anglia ca adversară, dar cele două au figurat în aceeaşi grupă, iar un criteriu al tragerii la sorţi a fost acela ca echipele care au fost adversare în grupe să nu se întâlnească din nou.

Astfel, vicecampioana europeană Anglia va primi replica Norvegiei în sferturile de finală.

Portugalia, deţinătoarea trofeului în Liga Naţiunilor, va juca în sferturi contra Olandei, în timp ce Germania va întâlni Belgia.

Prima manşă va avea loc pe 25 sau 27 martie 2027, iar returul pe 28 sau 30 martie.

Turneul final va avea loc în perioada 9-13 iunie 2027, iar câştigătoarea dintre Spania şi Franţa va juca în semifinale cu Olanda sau Portugalia. În cealaltă semifinală se vor înfrunta câştigătoarele din sferturile Belgia - Germania respectiv Norvegia - Anglia.

Programul sferturilor și semifinalelor

Sferturile de finală:

Spania - Franţa

Norvegia - Anglia

Olanda - Portugalia

Belgia - Germania

Semifinale:

Olanda/Portugalia - Spania/Franţa

Belgia/Germania - Norvegia/Anglia

Celelalte meciuri din play-off-uri

Selecţionata de fotbal a României va înfrunta formaţia Estoniei în barajul pentru menţinerea în Liga B a Ligii Naţiunilor, potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Nyon.

România va juca prima manşă în deplasare, pe 25 sau 27 martie 2027, iar returul pe teren propriu, pe 28 sau 30 martie.

Estonia a ocupat locul al doilea în Grupa C4, cu 12 puncte, după trei victorii şi trei egaluri, cu doar două goluri primite (golaveraj 5-2).

România s-a clasat pe ultimul loc în Grupa B4, cu o victorie (2-1 cu Polonia) şi cinci eşecuri. golaveraj 6-16.

Celelalte baraje pentru Liga B sunt Cipru - Macedonia de Nord, Feroe - Georgia şi Belarus - Israel.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B disputa acest play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C.

În barajele pentru Liga B vor avea loc duelurile Bosnia-Herţegovina - Danemarca, Ungaria - Serbia, Irlanda - Croaţia, Slovenia - Ţara Galilor.