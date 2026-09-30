”Tricolorii” mici erau obligați să câștige la o diferență de trei goluri pentru a avea avantajul meciurilor directe în caz de egalitate de puncte cu Finlanda, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Nordicii au câștigat din nou, cu același scor din tur, și sunt siguri de calificarea la baraj.

România a ratat, astfel, orice șansă la calificare, iar acum se pregătește pentru ultimul meci din aceste preliminarii, cu liderul Spania, programat marți, 6 septembrie, pe PRO ARENA și VOYO.

Selecționerul Costin Curelea (42 de ani) a tras primele concluzii după înfrângerea de la Târgoviște și a dezvăluit ce le-a transmis elevilor săi în vestiar după această partidă. Antrenorul a scos în lumină faptul că a avut mai mulți absenți pentru această partidă.

Costin Curelea: ”S-a văzut diferența dintre noi și ei”

„Nu pot decât să-i încurajez. Asta e situația, am pierdut o calificare, dar privim încrezători spre ce va urma. Sunt mulți jucători dintre ei, cred că 12 din acest lot, care sunt eligibili și pentru campania viitoare.

În seara asta era ultima speranță, e greu totuși să evoluezi când ne-au lipsit 7-8 jucători de bază, au venit foarte mulți jucători de bază. Adversarii noștri joacă la un nivel foarte bun, prin campionate net superioare Ligii 1 din România.

Trebuie să căutăm alte variante și să pregătim campania viitoare mult mai atenți. Sperăm să avem șansa ca generația următoare să fie mai puternică și mai încrezătoare. Au fost câteva momente psihologice care puteau face diferența în partida asta. Nici nu știu, nici n-am văzut fazele.

Nu pot să acuz, Doamne ferește, s-a văzut o diferență între ei și noi. Sunt 7-8 care au lipsit, nu poți să vorbești despre o generație când am fost nevoiți să luăm 12 jucători noi.

Vom încerca să facem tot posibilul, niciodată n-am putut să-i acuz că nu și-au dorit. De fiecare dată au dat tot ce au avut. Mulți dintre ei n-au minute, diferența de ritm și intensitate s-a simțit și în seara asta.

Pot să spun că e o dezamăgire, nu știu dacă neapărat un eșec. În momentul în care s-a tras la sorți și ai Spania în grupă, speranțele pentru primul loc dispar. Din păcate, finlandezii și nordicii vin foarte tare din urmă, arată că sunt foarte pregătiți și au ridicat foarte mult nivelul”, a spus Costin Curelea, la microfonul PRO TV, după meciul de la Târgoviște.

Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara); Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari); Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);

Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB); Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).

VIDEO - REZUMATUL partidei România U21 - Finlanda U21 0-2