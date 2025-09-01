România face parte din Grupa A de la EURO U21 2027 alături de Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino. Micii tricolori debutează în preliminarii vineri, de la ora 18:30, împotriva lui Kosovo.



Confruntarea va avea loc pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași și va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și la Pro Arena, cât și în format LIVE BLOG pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Costin Curelea a numit cel mai de temut adversar din preliminariile EURO U21, dar își încurajează elevii: ”Pot să mute și munții!”



Costin Curelea, selecționerul micilor tricolori, a explicat că Spania este de departe cel mai de temut adversar. La turneul final încheiat în iunie, ibericii au părăsit însă competiția din sferturi, după ce au fost eliminați de Anglia cu 1-3.



”Jucătorilor tineri le lipsește susținerea, le lipsește încrederea în propriile forțe. Și mereu le spun că, dacă ei ar crede în ei la fel de mult cum cred eu, poate că ar putea să mute și munții. Jucătorii au nevoie de susținere și încredere din partea antrenorului.



E dificilă (n.r. calificarea la EURO U21 2027), pentru că, e clar, Spania are multe calificări la turneele finale, are și turnee câștigate. E clar că pare cel mai dificil adversar din grupă și cel mai valoros cap de serie care putea exista. Dar, cu toate acestea, eu am încredere că putem face rezultate bune și să reușim meciuri bune care să ne ajute să ne calificăm.



Sunt mai multe criterii: în funcție de minutele jucate, în funcție de jucătorii care m-au convins deja în anii trecuți la Under 20, și am ales câțiva jucători mai tineri care s-au impus la Campionatul European U19 și vreau să le dau o șansă pentru că au reușit să facă lucruri bune la turneul final”, a spus Costin Curelea pentru FRF TV.

După meciul de la Iași în fața kosovarilor, tricolorii se vor deplasa la Serravalle pentru confruntarea cu San Marino de marți, 9 septembrie, de la ora 21:30, care va fi transmisă în direct tot pe VOYO și la Pro Arena.

Cum arată lotul României U21 pentru ”dubla” din septembrie cu Kosovo și San Marino



PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);



FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);



MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);



ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

