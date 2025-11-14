Vezi live online Finlanda U21 - România U21. Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO

Partida Finlanda U21 - România U21, din Grupa A din preliminariile EURO U21, va avea loc vineri, de la 17:00 și va putea fi urmărită în EXCLUSIVITATE pe platforma VOYO.



Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO, de la 17:00



În primele trei partide ale naționalei a lui Costin Curelea, România a obținut două victorii și un egal. „Tricolorii mici” au jucat împotriva lui Kosovo, San Marino și Cipru până în acest moment.

România U21 se află pe locul doi în Grupa A și are șapte puncte, cu două mai puțin față de liderul Spania.

De cealaltă parte, Finlanda este pe poziția a treia cu două victorii în meciurile cu San Marino și Cipru și cu înfrângerea din partida cu Spania, scor 1-2.

