Vezi live online Finlanda U21 - România U21. Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO

Vezi live online Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21. Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO Nationala U21
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finlanda U21 - România U21 se vede LIVE pe platforma VOYO și va avea loc de la 17:00.

TAGS:
U21RomaniaFinlandaVoyoEURO U21
Din articol

Partida Finlanda U21 - România U21, din Grupa A din preliminariile EURO U21, va avea loc vineri, de la 17:00 și va putea fi urmărită în EXCLUSIVITATE pe platforma VOYO.

Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO, de la 17:00

În primele trei partide ale naționalei a lui Costin Curelea, România a obținut două victorii și un egal. „Tricolorii mici” au jucat împotriva lui Kosovo, San Marino și Cipru până în acest moment.

România U21 se află pe locul doi în Grupa A și are șapte puncte, cu două mai puțin față de liderul Spania.

De cealaltă parte, Finlanda este pe poziția a treia cu două victorii în meciurile cu San Marino și Cipru și cu înfrângerea din partida cu Spania, scor 1-2.

Lotul naționalei de tineret convocat de selecționerul Costin Curelea

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București) ÎNLOCUIT CU Rafael Munteanu (Farul Constanța);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București) ÎNLOCUIT CU Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
ARTICOLE PE SUBIECT
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 1-0, ACUM, pe VOYO! Gazdele deschid scorul
Finlanda U21 - România U21 1-0, ACUM, pe VOYO! Gazdele deschid scorul
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 - istoricul &icirc;nt&acirc;lnirilor directe
Finlanda U21 - România U21 - istoricul întâlnirilor directe
Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21 2-0 | &bdquo;Tricolorii&rdquo; lui Costin Curelea, victorie fără emoții
România U21 - Cipru U21 2-0 | „Tricolorii” lui Costin Curelea, victorie fără emoții
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia U20 - Germania U20 0-5 &icirc;n Elite League, ACUM! Nemții se &icirc;ntrec &icirc;n eurogoluri
România U20 - Germania U20 0-5 în Elite League, ACUM! Nemții se întrec în eurogoluri
Giuseppe Marotta l-a pus pe Chivu peste Mourinho: &bdquo;Cu tot respectul&rdquo;
Giuseppe Marotta l-a pus pe Chivu peste Mourinho: „Cu tot respectul”
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 1-0, ACUM, pe VOYO! Gazdele deschid scorul
Finlanda U21 - România U21 1-0, ACUM, pe VOYO! Gazdele deschid scorul
C&acirc;te șanse au ungurii să se califice la CM 2026: &rdquo;Meci decisiv la Budapesta&rdquo;
Câte șanse au ungurii să se califice la CM 2026: ”Meci decisiv la Budapesta”
Tehnicianul experimentat &icirc;n Liga 1 a povestit infernul pe care l-a trăit: &bdquo;Am găsit sauna &icirc;n flăcări&rdquo;
Tehnicianul experimentat în Liga 1 a povestit infernul pe care l-a trăit: „Am găsit sauna în flăcări”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului

Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Panică la stadionul din Rom&acirc;nia! Arena, &icirc;n flăcări! Pompierii au intervenit &icirc;n forță

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță



Recomandarile redactiei
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 1-0, ACUM, pe VOYO! Gazdele deschid scorul
Finlanda U21 - România U21 1-0, ACUM, pe VOYO! Gazdele deschid scorul
C&acirc;te șanse au ungurii să se califice la CM 2026: &rdquo;Meci decisiv la Budapesta&rdquo;
Câte șanse au ungurii să se califice la CM 2026: ”Meci decisiv la Budapesta”
Giuseppe Marotta l-a pus pe Chivu peste Mourinho: &bdquo;Cu tot respectul&rdquo;
Giuseppe Marotta l-a pus pe Chivu peste Mourinho: „Cu tot respectul”
Tehnicianul experimentat &icirc;n Liga 1 a povestit infernul pe care l-a trăit: &bdquo;Am găsit sauna &icirc;n flăcări&rdquo;
Tehnicianul experimentat în Liga 1 a povestit infernul pe care l-a trăit: „Am găsit sauna în flăcări”
Rom&acirc;nia U20 - Germania U20 0-5 &icirc;n Elite League, ACUM! Nemții se &icirc;ntrec &icirc;n eurogoluri
România U20 - Germania U20 0-5 în Elite League, ACUM! Nemții se întrec în eurogoluri
Alte subiecte de interes
Ce generație U21 am avut! Ce s-a ales de tineretul din 2010 condus de Torje, &icirc;n care Chiricheș era doar rezervă&nbsp;&nbsp;
Ce generație U21 am avut! Ce s-a ales de tineretul din 2010 condus de Torje, în care Chiricheș era doar rezervă  
Război intern &icirc;n interiorul FRF: &rdquo;Să nu mai fie regula U21? Abia aștept!&rdquo;
Război intern în interiorul FRF: ”Să nu mai fie regula U21? Abia aștept!”
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Ce dramatism! Coșmarul lui Hagi a c&acirc;știgat titlul la golaveraj &icirc;n ultima etapă și va juca &icirc;n Champions League
Ce dramatism! Coșmarul lui Hagi a câștigat titlul la golaveraj în ultima etapă și va juca în Champions League
Finlanda - Rom&acirc;nia 1-1. Bate v&acirc;ntul retrogradării pentru &rdquo;tricolori&rdquo;. Avem nevoie de o victorie &icirc;n meciul cu Bosnia
Finlanda - România 1-1. Bate vântul retrogradării pentru ”tricolori”. Avem nevoie de o victorie în meciul cu Bosnia
CITESTE SI
Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

stirileprotv Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

stirileprotv Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

stirileprotv Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!