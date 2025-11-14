Vezi live online Finlanda U21 - România U21. Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO

Partida Finlanda U21 - România U21, din Grupa A din preliminariile EURO U21, va avea loc vineri, de la 17:00 și va putea fi urmărită în EXCLUSIVITATE pe platforma VOYO.
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO, de la 17:00
În primele trei partide ale naționalei a lui Costin Curelea, România a obținut două victorii și un egal. „Tricolorii mici” au jucat împotriva lui Kosovo, San Marino și Cipru până în acest moment.
România U21 se află pe locul doi în Grupa A și are șapte puncte, cu două mai puțin față de liderul Spania.
De cealaltă parte, Finlanda este pe poziția a treia cu două victorii în meciurile cu San Marino și Cipru și cu înfrângerea din partida cu Spania, scor 1-2.
Lotul naționalei de tineret convocat de selecționerul Costin Curelea
Portari
Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București) ÎNLOCUIT CU Rafael Munteanu (Farul Constanța);
Fundași
Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București) ÎNLOCUIT CU Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);
Mijlocași
Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
Atacanți
Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).