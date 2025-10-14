România U21 a deschis scorul repede în meciul cu Cipru, prin Atanas Trică, iar la momentul redactării articolului scorul este 1-0 în favoarea naționalei lui Costin Curelea.
Ratare imensă a lui Burnete în România U21 - Cipru U21
La câteva minute după deschiderea scorului, tricolorii mici au mai avut o ocazie prin Burnete, care a primit excelent de la Musi.
Jucătorul lui Dinamo a trimis perfect în fața porții, dar atacantul lui Juve Stabia a trimis mult peste poartă.
Echipele de start:
- România U21: Lefter - Strata, M. Duțu, Pașcalău, Ciubotaru - Boțogan, Vulturar, Mihai - Musi, Burnete, Trică
- Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Ș. Duțu, Tudose, Radaslavescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc
- Cipru U21: Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytou, Georgiou
- Rezerve: Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, S. Solomou, Christodoulou, Theodosiou, Panteli, D. Solomou
Tricolorii revin astfel la meciurile din grupa de calificare, după amicalul disputat pe 10 octombrie, la Arad, în compania Serbiei, pierdut de băieții lui Costin Curelea cu 0-1.
În lotul de tineret a fost cooptat pentru meciul cu Cipru și Kevin Ciubotaru, care recent a debutat la naționala mare a lui Mircea Lucescu.