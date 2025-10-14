România U21 a deschis scorul repede în meciul cu Cipru, prin Atanas Trică, iar la momentul redactării articolului scorul este 1-0 în favoarea naționalei lui Costin Curelea.

Ratare imensă a lui Burnete în România U21 - Cipru U21

La câteva minute după deschiderea scorului, tricolorii mici au mai avut o ocazie prin Burnete, care a primit excelent de la Musi.

Jucătorul lui Dinamo a trimis perfect în fața porții, dar atacantul lui Juve Stabia a trimis mult peste poartă.

