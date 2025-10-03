Acesta l-a criticat dur pe Mirel Rădoi pentru că nu a oferit niciun minut tinerilor jucători, deși soarta meciului era decisă.



Universitatea Craiova a debutat cu stângul în faza principală a Conference League, fiind învinsă fără drept de apel în Polonia de Rakow Czestochowa. Oltenii nu au expediat niciun șut pe poartă și au încheiat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Vladimir Screciu în minutul 53. Golurile polonezilor au fost marcate de Pienko (47') și Repka (80').



Prestația echipei și, mai ales, deciziile tehnice l-au scos din sărite pe Daniel Pancu. Fostul antrenor al României U21 s-a arătat revoltat de faptul că niciunul dintre tinerii sub 21 de ani din lotul Craiovei nu a fost trimis pe teren.



Pancu: "La 21 de ani sunt nepregătiți?"



Fostul internațional consideră de neînțeles strategia lui Rădoi, acuzând că tinerii sunt folosiți în campionat doar pentru că regula FRF o impune.



"Uite, Craiova nu a folosit niciun under. Mi se pare ciudat. M-am supărat puțin. Mă enervez rar. Dar de ce mai țineți 5-6 jucători U21 acolo? Să le transmiteți că pot juca doar în campionat?! E 0-2, nu știu de ce nu intră nici unul, să-i vadă în cupele europene", a tunat Pancu, potrivit GSP.



Criticile sale au continuat, Pancu fiind de părere că fotbaliștii români tineri sunt desconsiderați de antrenori. "Vedem ce se întâmplă în lume. Obligatoriu în campionat joacă, în cupele europene nu joacă deloc. Dacă ar fi după ei, nu i-ar pune nici pe bancă. De ce mai vorbim despre copii și juniori în România? La 21 de ani sunt nepregătiți? Avem o mare problemă dacă jucătorii născuți în 2004 nu pot juca 4-5 minute în cupele europene", a încheiat fostul selecționer.



Pentru Universitatea Craiova, care a ajuns la cinci meciuri consecutive cu o singură victorie, urmează un duel de foc în campionat, pe Arena Națională, împotriva celor de la FCSB.

