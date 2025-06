În meciul disputat la Trnava, pe „City Arena”, tricolorii au intrat cu dezavantaj la pauza meciului cu Italia, scor 0-1, după golul marcat de Tommaso Baldanzi în minutul 26.



Presa din Italia a "explodat" după golul lui Baldanzi cu România U21: „Ce golazo!



Golul a fost unul spectaculos, iar presa italiană nu a întârziat să-l ridice în slăvi pe mijlocașul Romei. Baldanzi a primit o pasă de la Ruggeri, după o intervenție ratată a lui Ianis Stoica, și a trimis imparabil cu stângul, în colțul lung, fără speranțe pentru portarul Sava.



„Super GOL. Ce golazo!”, a titrat Forzaroma.it, în timp ce Siamolaroma a notat simplu: „Baldanzi deblochează tabela”. Gazzetta dello Sport a detaliat faza: „Playmakerul Romei a primit de la Ruggeri și a înscris cu stângul, în diagonală. A fost suficient pentru a-i aduce în avantaj pe Azzurrini”.

Echipele de start

Italia U21: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Rezerve: Ambosino G., Bianco A., Casadei C., Coppola D., Doumbia I., Fazzini J., Guarino G., Kaqyode M., Pisilli N., Sassi J.(p), Turicchia R., Zacchi G.(p)



Selecționer: Carmine Nunziata



România U21: Sava - Strata, Ignat, Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Ianis Stoica, L. Munteanu, R. Ilie

Rezerve: Amzăr C., Burnete R., Duțu, Hindrich O.(p), Mihai C., Mitrov Z., Perianu O., Popescu O. Rafailă V. (p), Sîrbu D., Vulturar C.

Selecționer: Daniel Pancu