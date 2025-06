Cel mai probabil, Focșani nu va mai continua nici măcar în Liga 3, iar sporturile pe echipă din cadrul CSM sunt în proporție de 99% desființate, potrivit primarului Cristi Misăilă.



Edilul a aruncat vina pe noul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, pe care îl acuză că nu și-a respectat promisiunile financiare. Fără sprijin de la autorități și fără sponsori, clubul a fost condamnat la pieire.



Curățenie de vară după ce echipa a retrogradat: "Am rămas cu 6-7 jucători!"



Retrogradată în urma unui sezon slab, încheiat cu o singură victorie în ultimele șase etape, echipa din Focșani n-a mai avut nicio șansă. Antrenorul Alin Chița a confirmat pentru Sport.ro că echipa este în pragul colapsului.



„La Focșani am ajuns în noiembrie și am întâmpinat probleme financiare. La începutul pregătirii, în ianuarie, mi-au plecat 10 jucători din fosta echipă și a trebuit să mizez pe jucători tineri, fără experiență. Totuși, până la urmă, am reușit să ducem campionatul la bun sfârșit și doar ghinionul a făcut să nu prindem meciul de baraj.

(n.r. mulți jucători au plecat după retrogradare) Da, da, da! La momentul acesta, știu că în cadrul echipei au rămas 6 sau 7 jucători, toți din plan local. Ceilalți, în majoritate, și-au reziliat contractele.

Mulți dintre ei oricum își încheiau contractele acum, la sfârșitul lunii mai. Însă cei care mai aveau contracte în derulare au preferat să le rezilieze. La echipă au rămas doar cei din plan local, 6-7, dacă nu mă înșel”, a declarat Alin Chița pentru Sport.ro.

Japonezul Jun Toba, OUT!

Jun Toba, mijlocașul japonez care a evoluat pentru CSM Focșani în sezonul recent încheiat, este gata să plece din România.



După retrogradarea echipei în Liga 3 și anunțul iminentei desființări a secției de fotbal, Toba caută un nou început, iar din informațiile Sport.ro, ar fi în discuții avansate cu formații din liga a doua a Turciei.



Mijlocașul de 26 de ani a sosit în România în septembrie 2023, după ce a mai trecut pe la Jubilo Iwata, Senshu University și Artsakh (Armenia).



La Focșani, Toba a avut parte de o experiență dificilă, fiind accidentat în majoritatea sezonului regular. A prins doar trei meciuri în play-out-ul Ligii 2, într-o echipă afectată de probleme financiare grave.



Înfrângerea din ultima etapă cu Corvinul Hunedoara (1-2) a pecetluit retrogradarea formației vrâncene.

În ciuda adaptării neprielnice, Jun Toba era iubit de comunitatea focșăneană și foarte respectat în cadrul clubului.