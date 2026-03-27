Tricolorii mici au întâlnit, vineri, Kosovo U21 într-o partidă crucială de calificare pentru Campionatul European. Victoria echipei noastre, oferită de Sport.ro aici cu imagini în exclusivitate, a fost „umbrită“ un pic pe final. Pentru că, în minutul 89, selecționerul Costin Curelea a fost victima unei decizii aberante.

Concret, când mingea a ieșit afară, Curelea a cules-o și a aruncat-o spre un jucător al gazdelor. Doar că, firește, n-a aruncat-o chiar la fotbalistul care se afla aproape de el, din dorința de a întârzia un pic atacul adversarilor, și a trimis-o către un kosovar aflat la câțiva metri distanța.

Atât i-a trebuit arbitrului galez! Pentru că, în mod șocant, acesta l-a eliminat pe Curelea, după cum se poate vedea aici.