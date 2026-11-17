În ciuda startului de sezon sub așteptări, Gigi Becali are și motive de bucurie. FCSB are în lot un jucător pe care patronul speră să îl transfere pe o sumă record: Ricardo Pădurariu.

Ricardo Pădurariu, rezervă la naționala U20

Deși omul de afaceri l-a cerut în dese rânduri pe Ricardo Pădurariu la prima reprezentativă, jucătorul a fost convocat doar la naționala U20. Adrian Iencsi are în față un meci extrem de important, cu Polonia U20.

În ciuda evoluțiilor foarte bune avute de Ricardo Pădurariu în SuperLiga, selecționerul reprezentativei de tineret a decis să titularizeze cu Polonia U20 un alt jucător în flancul stâng, anume pe Alin Chinteș, de la Universitatea Cluj.

Acest aspect nu a fost trecut cu vederea de către fanii FCSB. În postarea în care a fost anunțată formula de start a lui Adrian Iencsi, în secțiunea de comentarii a fost taxată absența lui Pădurariu din primul „11”: „Cum să joace Chinteș în fața lui Pădurariu?”, este doar unul dintre mesajele de reproș aduse selecționerului.