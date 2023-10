Partida de pe stadionul ”Arcul de Triumf” s-a decis în primele 20 de minute. Cristian Mihai a deschis scorul cu o execuție imparabilă de la peste 20 de metri. Portarul Whitworth a comis-o 12 minute mai târziu și l-a faultat pe Musi în careul de 11 metri. Atanas Trică nu a lăsat balonul din mână, dorind să bată el lovitura de la punctul cu var. Atacantul Universității Craiova a marcat și a stabilit scorul final de pe tabela de marcaj încă din minutul 17 al meciului. Anglia a avut un penalty în repriza a doua, însă Dane Scarlett a trimis pe lângă poarta apărată de Popa.

Fundașul Sergiu Rimovecz, integralist în meciul din runda a doua a Elite League a vorbit despre victoria surprinzătoare a tricolorilor și a prefațat meciul următor, împotriva Norvegiei: ”Am jucat cu jucători de top, care evoluează în campionate mari, dar ne-am văzut de treabă, am fost motivați.

M-am ambiționat, m-am motivat foarte tare. Am fost fericit, am ajuns cu mare încredere, cei de aici au avut mare încredere în mine. Seleecționerul mi-a spus că eram în vedere deja, a trebuit doar să confirm. Cu Polonia am jucat doar două minute, dar mă bucur că am debutat. Atacanții englezi au fost foarte penetranți, ne-au dat bătăi de cap. Mergem să venim cu cele trei puncte cu Norvegia, chiar dacă sunt meciuri amicale. Este un meci greu, dar cu atitudine vom reuși. Și cu Portugalia puteam câștiga, dar oboseașa și-a spus cuvântul.”

În urma triumfului la diferență de goluri, selecționata lui Costin Curelea a urcat pe primul loc în clasamentul turneului. Pentru Anglia, meciul cu tricolorii a reprezentat debutul. După trei etape, România U20 are șase puncte din nouă posibile. Elevii lui Curelea au învins-o pe Cehia U20 cu 2-0 și au fost învinși de Portugalia U20 cu scorul de 1-2, după ce au deschis scorul în minutul 1.

Declarațiile lui Costin Curelea după meci:

”Ne așteptam. Asta am pregătit. Jucătorii au dat dovadă de dăruire, au câștigat meciul prin efortul arătat pe teren. Obiectivul principal e să descoperim jucători pentru naționala mare. Eu încerc să le suflu spiritul de luptă, și am demonstrat tuturor că se poate. Ne vom bucura în seara asta, dar ne gândim la meciul cu Norvegia. E un adversar mai puternic, și joacă pe sintetic. Diferența de abordare s-a văzut și ei au înteles că nu suntem echipa care să domine pe cineva la momentul actual.”

Lotul convocat de selecționerul Costin Curelea

PORTARI: Robert Popa (U Craiova 1948), Alexandru Borbei (US Lecce / Italia), David Dincă (CSM Slatina)

FUNDAȘI: Tony Strata (Ajaccio FC / Franța), Dan Sîrbu (Farul Constanța), Botond Gergely (AFK Csikszereda), Ștefan Duțu (CS Afumați), Sergiu Rimovecz (CSM Reșița), Gabriel Dănuleasă (Farul Constanța), Alexandru Șuteu (FC Unirea Dej), Sergiu Pîrvulescu (Gloria Buzău)

MIJLOCAȘI: Alexandru Musi (ACS Petrolul 52), Ștefan Bodișteanu (SC Oțelul Galați), Andrei Pandele (FCSB), Eduard Radaslavescu (FCSB), David Gabriel (FC Botoșani), Doru Andrei (FC Voluntari), Andres Sfaiț (US Salarenitana / Italia), Cristian Mihai (UTA Arad), Szabolcs Szilagyi (Vasas Budapesta / Ungaria), Vlasti Martinovic (Gloria 2018 Bistrița-Năsăud)

ATACANȚI: Atanas Trică (Universitatea Craiova), Valentin Dumitrache (Gloria Buzău)