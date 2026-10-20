Fostul portar a urmărit prestațiile apărătorului revenit în această vară la formația bucureșteană, după împrumutul la Corvinul Hunedoara, și a subliniat faptul că jucătorul nu se lasă afectat de reproșuri, ci reușește să aibă un randament constant pe teren.

„Continuă să joace bine. Nu e că doar joacă!”

În actuala stagiune, Ricardo Pădurariu s-a impus ca titular în apărarea celor de la FCSB, fiind eligibil pentru regula U21. Bogdan Lobonț a scos în evidență forma sportivă a fotbalistului, dar a ținut să puncteze că nu va avea o misiune deloc ușoară în lupta pentru titularizare cu Risto Radunovic.

„Eu sunt curios când iese Pădurariu din regula U21. Okay, acum joacă bine, livrează, dar sunt curios ce se va întâmpla după ce iese din regula U21. Oricum, mai trece un an și peste Radunovic, mă îndoiesc că se va întoarce fundaș stânga.

Pădurariu pare singurul jucător de la FCSB care are dopuri în urechi! Pentru că l-a criticat (n.r. - de Gigi Becali), dar continuă să joace bine. Nu e că doar joacă!”, a spus Lobonț la VOYO SPORT LIVE.