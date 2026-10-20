EXCLUSIV Bogdan Lobonț l-a văzut pe Ricardo Pădurariu și a tras concluzia: „Are dopuri în urechi!”

Bogdan Lobonț l-a văzut pe Ricardo Pădurariu și a tras concluzia: „Are dopuri în urechi!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Bogdan Lobonț a analizat evoluțiile lui Ricardo Pădurariu (19 ani) la FCSB, remarcând modul în care tânărul fundaș stânga gestionează presiunea și criticile.

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Fostul portar a urmărit prestațiile apărătorului revenit în această vară la formația bucureșteană, după împrumutul la Corvinul Hunedoara, și a subliniat faptul că jucătorul nu se lasă afectat de reproșuri, ci reușește să aibă un randament constant pe teren.

„Continuă să joace bine. Nu e că doar joacă!”

În actuala stagiune, Ricardo Pădurariu s-a impus ca titular în apărarea celor de la FCSB, fiind eligibil pentru regula U21. Bogdan Lobonț a scos în evidență forma sportivă a fotbalistului, dar a ținut să puncteze că nu va avea o misiune deloc ușoară în lupta pentru titularizare cu Risto Radunovic.

„Eu sunt curios când iese Pădurariu din regula U21. Okay, acum joacă bine, livrează, dar sunt curios ce se va întâmpla după ce iese din regula U21. Oricum, mai trece un an și peste Radunovic, mă îndoiesc că se va întoarce fundaș stânga.

Pădurariu pare singurul jucător de la FCSB care are dopuri în urechi! Pentru că l-a criticat (n.r. - de Gigi Becali), dar continuă să joace bine. Nu e că doar joacă!”, a spus Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

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Padurariu reghe
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Cifrele lui Ricardo Pădurariu în sezonul 2026/2027

Revenit la FCSB la finalul lunii iunie 2026, după împrumut, fundașul stânga a bifat 14 apariții în toate competițiile din actualul sezon, adunând 1.165 de minute pe teren.

În SuperLiga, Pădurariu a fost titular în toate cele 12 etape disputate până în prezent. Cea mai recentă apariție a sa a avut loc pe 19 octombrie, în victoria obținută de FCSB pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1, meci în care a fost integralist și a oferit o pasă decisivă. De asemenea, el a evoluat în câte o partidă din Cupa României și din preliminariile Conference League.

Cotat la 700.000 de euro, apărătorul a debutat pe 6 octombrie 2026 și la echipa națională U21 a României. Pentru FCSB urmează duelul de pe teren propriu cu Rapid București, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, în etapa a 13-a din SuperLiga.

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