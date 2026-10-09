Echipa națională de tineret a ratat calificarea la Campionatul European U21. Înainte de meciul cu Spania U21, pierdut cu scorul de 7-1, selecționerul Costin Curelea și membrii FRF s-au întâlnit cu controversatul Nicu Gheară.

Costin Curelea rupe tăcerea despre fotografiile cu Nicu Gheară

Meciurile României U21 au putut fi urmărite în exclusivitate pe VOYO și Pro Arena. După înfrângerea cu Spania U21, în mediul online au apărut fotografii cu Costin Curelea, selecționerul „tricolorilor”, Marius Niculae și Nicu Gheară.

La câteva zile după ce s-a produs întâlnirea, Costin Curelea a transmis că a stat puțin de vorbă cu Nicu Gheară, invitația fiind făcută din timp. Selecționerul a expus că în dese rânduri primește telefoane din partea românilor stabiliți în străinătate și că nu vede o problemă în a vorbi cu aceștia. Totuși, Curelea a mărturisit că în prezent, la „rece”, e conștient că nu ar fi trebuit să dea curs solicitării.

„Invitația a fost făcută înainte de reunirea echipei, în momentul în care s-a aflat că vom juca în Ibiza. La acel moment, nu am spus nici da, nici nu. Se întâmplă frecvent să fim contactați de români înaintea meciurilor pe care le disputăm în străinătate. Ulterior, înaintea meciului cu Finlanda, s-a insistat asupra acestei întâlniri și am spus că este posibil să ne vedem. Cel care a fost contactat direct a fost Marius.

Duminică, am ajuns la hotel după-amiaza, în urma unei călătorii de aproximativ 12 ore. Echipa s-a odihnit două ore, iar spre seară am avut un antrenament. După cină, am decis să le ofer jucătorilor o oră liberă, în care să poată ieși la plimbare. Nu au fost singuri, ci au fost însoțiți de colegii mei și de ceilalți membri ai staffului.

În ceea ce mă privește, eu, Marius, Ionuț și Iulian am acceptat, în cele din urmă, invitația la cină. Nu cred că am stat mai mult de jumătate de oră, după care ne-am întors la hotel.

Vreau să subliniez că nu a fost vorba despre o petrecere și nici nu s-a consumat alcool în cantitățile care ar putea fi sugerate de acea fotografie. Persoanele respective erau deja la masă în momentul în care am ajuns noi. Cei care mă cunosc știu că nu consum alcool.

Am stat puțin de vorbă, am făcut câteva fotografii și ne-am întors la hotel la scurt timp după ce revenise și echipa.

Privind acum modul în care a fost preluată și interpretată această informație, înțeleg că am greșit acceptând invitația. Chiar dacă intenția noastră a fost una simplă, aceea de a avea o scurtă întâlnire cu niște români, îmi dau seama că, în contextul în care ne aflam, lucrurile puteau fi interpretate diferit. Îmi asum această greșeală.

Vreau însă să clarific un lucru: nu a fost o petrecere, ci o întâlnire scurtă, atât. Regret că s-a ajuns în această situație și consider că este important să prezint lucrurile așa cum s-au întâmplat", a declarat Costin Curelea, conform Digi Sport.