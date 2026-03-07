Fotbalul din România e departe de rezultatele din urmă cu mai bine de 20 de ani, când ”tricolorii” reușeau calificări pe bandă rulantă la Cupa Mondială și EURO, ba chiar reușeau victorii mari, contra Argentinei, Angliei sau remize cu Italia și Franța. Unde joacă și cum se comportă copiii foștilor mari fotbaliști români Chiar dacă fotbalul românesc este în mod clar în cădere liberă din perspectiva performanțelor, cluburile din România lansează tineri care în primă fază promit, care au potențial de a face performanță și de a atrage o reconstrucție și la nivelul echipelor naționale, dar până acum fără vârfuri de generație care să fie de bază la echipe bune din primele cinci campionate ale Europei. În timp, au fost bifate performanțe precum semifinala de la Europeanul Under 21 din 2019. Deși în Superliga României fotbaliștii cu experiență sunt, în continuare, cei mai căutați, pentru că aduc o anumită siguranță, în cazul cluburilor precum CFR Cluj, există cluburi pentru care formarea tinerilor reprezintă principala sursă de venit.

În ultimii ani, au ieșit în evidență și copiii foștilor mari fotbaliști ai României, dar ei nu au reușit să confirme decât până la un punct. Ianis Hagi e în Turcia, la Alanyaspor Cel mai important nume este cel al lui Ianis Hagi, care mereu a fost comparat cu Gică Hagi, încă din momentul în care era doar un copil foarte talentat. Vara trecută, internaționalul român, fiul legendarului Gheorghe Hagi, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Alanyaspor. Când a făcut acest pas, Hagi junior a demonstrat că, la 27 de ani, a considerat că e momentul să pună banii pe primul loc, în detrimentul performanțelor fotbalistice. Astăzi, el are prea puține motive de satisfacție din punct de vedere fotbalistic. Situația chiar asta ne demonstrează. La Alanyaspor, Ianis Hagi a evoluat până acum în 22 de meciuri (1349 de minute), dar nu are prea multe realizări din perspectiva golurilor sau paselor decisive: 4 goluri și două asisturi. Răzvan Marin are evoluții bune în Grecia Tot vara trecută, Răzvan Marin, fiul fostului fundaș Petre Marin, a plecat de la Cagliari și a semnat cu AEK Atena un contract valabil pe trei ani. Anterior, 10 milioane de euro a plătit Cagliari în 2021 pentru a-l aduce definitiv pe Marin de la Ajax. În 2022-2024, fotbalistul român a fost trimis sub formă de împrumut însă, la Empoli.

Un produs al Academiei Gheorghe Hagi, Răzvan Marin a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Viitorul Constanța, Standard Liege, Ajax, Cagliari și Empoli. La Cagliari, Marin a evoluat sub formă de împrumut în perioada 2020-2021, înainte ca italienii să-l transfere definitiv un an mai târziu, pentru 10 milioane de euro! În perioada petrecută în Grecia, băiatul lui Petre Marin a marcat de șase ori în 36 de jocuri, dar a și oferit opt pase decisive. Chiar dacă a plecat din Serie A, alegând un campionat mult mai slab, el reușește să se ridice la un nivel destul de bun și să dea randament. Denis Ciobotariu visează la titlu cu Rapid Denis Ciobotariu, fiul lui Liviu Ciobotariu, a negociat în iarnă cu formația GKS Katowice (Polonia) și mutarea a fost foarte aproape, dar până la urmă el continuă la Rapid, alături de care speră să câștige campionatul în Superliga României. După cum a anunțat Sport.ro spre finalul perioadei de transferuri de iarnă, conducerea Rapidului și-a dat acordul pentru ca fundașul să discute și el cu formația din Polonia, cu oficialii clubului care îl vor, astfel că reprezentații din Giulești au fost foarte aproape să bată palma cu omologii lor pentru transferul lui Ciobotariu. Considerat unul dintre cei mai buni fundași din prima ligă, fiul lui Liviu Ciobotariu visează la titlu cu Rapid, iar în acest sezon are două goluri în 19 partide.

Nicolas Popescu a găsit ritmul abia în Liga 2, la Steaua Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu a debutat în sezonul 2021-2022 în Liga 1, fiind trimis în teren în minutul 83 al meciului cu Gaz Metan, câștigat cu 2-0 de Farul Constanța. Mijlocașul a reușit să câștige Supercupa României anterior, cu Viitorul Constanța U17, dar nu pare că se va ridica la un nivel apropiat de cel atins de Gică Popescu, fost căpitan al Barcelonei. Ajuns la 23 de ani deja, Nicolas Popescu evoluează în Liga 2, la Steaua, iar în acest sezon a adunat 12 meciuri (314 minute) și a marcat de două ori. El are, în total, mai puțin de 50 de meciuri la nivelul primi ligi din România. Experiențe în afară, dar tot în România s-a întors. Marco Dulca speră să se pună iar pe picioare

Marco Dulca, fiul lui Cristi Dulca, a semnat în luna octombrie 2025 cu Petrolul Ploiești, din postura jucătorului liber de contract, după despărțirea de NK Celje din Slovenia. Născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internațional Cristian Dulca, Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia lui Swansea City. A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiție rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanța. Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgoviște și FCSB, arena „Ilie Oană” fiindu-i, astfel, binecunoscută de pe vremea în care evolua pentru formația dâmbovițeană. Marco Dulca are în palmares titlul de campion al Sloveniei (2024) și Cupa Sloveniei (2025), făcând parte și din generația care a dus România până în ”careul de ași” al Campionatului European U21, la turneul final din 2019. Ulterior, a participat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), acolo unde a fost integralist în toate cele trei partide ale ”tricolorilor”. În ciuda experiențelor din afara României, fie că ne raportăm la perioada junioratului, fie că ne referim după momentul în care a devenit senior, Marco Dulca nu a reușit să se mențină sau să facă, apoi, chiar pasul mai sus. În acest sezon, a adunat 14 meciuri pentru Petrolul în campionat, acumulând 880 minute. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. Matei Ilie impresionează la CFR Cluj și a fost aproape de trecerea în Rusia Matei Ilie, fiul lui Costel Ilie, este un tânăr fundaș foarte apreciat în Superliga României. În vara lui 2024, la numai un sezon distanță după ce l-a adus, CFR Cluj a ajuns la un acord cu tânărul fundaș pentru prelungirea contractului, până în vara anului 2027.

Matei Ilie a venit la CFR Cluj în toamna anului 2023, fiind transferat liber de contract, după despărțirea de Padova. Datorită evoluțiilor bune din tricoul ardelenilor, pe adresa clubului, în iarna care tocmai a trecut, a sosit o ofertă din Rusia pentru Matei Ilie, în valoare de 900.000 de euro. Krylya Sovetov Samara este clubul care a vrut să-l transfere pe fundașul român. Neluțu Varga a confirmat interesul rușilor pentru Ilie, dar a spus că oferta a fost refuzată, iar Matei Ilie va rămâne cel puțin până în vară la CFR Cluj. Matei Ilie a fost o piesă importantă la CFR Cluj în acest sezon, reușind să bifeze 32 de partide în toate competițiile și să marcheze trei goluri, cifră la care se adaugă și trei pase decisive. Site-urile de specialitate îl evaluează pe fundașul central crescut în Italia, la Padova, la 1,7 milioane de euro. În total, până să ajungă la CFR Cluj, fiul lui Costel Ilie a petrecut cinci ani în Italia, mai fiind legitimat, pe lângă Padova, și la Sesto Giovanili și Hellas Verona. George Ganea, fără gol de trei ani! Joacă în Liga 2 George Ganea, în vârstă de 26 de ani, fiul lui Ionel Ganea, a fost prezentat în ianuarie acest an la ASA Târgu Mureș, formație din Liga 2 implicată în lupta pentru promovare. Ganea junior s-a întors în fotbalul românesc după o experiență complicată în Ungaria, la Ujpest, unde a bifat doar 40 de minute în prima parte a actualului sezon. Deși a avut posibilitatea de a continua în străinătate, vârful a acceptat oferta ardelenilor, fiind convins de proiectul prezentat de antrenorul Eusebiu Tudor și de dorința clubului de a ataca promovarea în Superligă. Imediat după parafarea înțelegerii, fostul internațional de tineret a vorbit deschis despre obiectivele sale, subliniind că este apt fizic și nerăbdător să intre în programul echipei. Ganea, care are în CV echipe precum Farul, FCU Craiova și CFR Cluj, vede această mutare ca pe o oportunitate de a-și relansa cariera și de a răsplăti încrederea investită în el. Perioada de secetă a lui Geoege Ganea e de foarte lungă durată. El nu a mai înscris un gol din sezonul 2022-2023 al SuperLigii României. La acel moment era legitimat la FCU Craiova și puncta într-un joc din 4 martie 2023, cu FC Botoșani, când oltenii se impuneau cu 1-0. Liga 2, campionatul potrivit pentru Patrick Petre Patrick Petre, fiul lui Florentin Petre, joacă de o perioadă în Liga 2. El s-a despărțit în luna octombrie 2025 de Ceahlăul, după trei ani petrecuți la Piatra Neamț, iar apoi a semnat cu FC Bacău. Pentru că Patrick Petre s-a despărțit de Ceahlăul Piatra Neamț după încheierea perioadei de mercato, el nu a putut fi legitimat la noua sa echipă, așa că poate juca doar din acest început de an. Patrick Petre a fost unul dintre cei mai talentați jucători formați în academia lui Dinamo în ultimii ani. Fotbalistul crescut de Dinamo nu a reușit să se impună la gruparea bucureșteană și a trecut pe la mai multe formații din Superliga și din Liga 2. Pe lângă Dinamo, băiatul lui Florentin Petre a trecut pe la Sepsi, ACSM Poli Iași, Unirea Constanța, Dacia Unirea Brăila, Minaur și Ceahlăul. Recent, a debutat pentru FC Bacău, în a doua etapă de Liga 2 disputată în acest an. A fost pe teren în remiza cu Gloria Bistrița, scor 1-1, pentru 64 de minute.