Înotătorul francez Leon Marchand, câştigător a patru medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost învins de partenerul său de antrenament, maghiarul Hubert Kos, în proba de 200 m spate din deschiderea concursului de Cupă Mondială în bazin scurt (25 m) de la Carmel (SUA).

Nu te supăra, frate! Cine l-a învins pe 'zeul' Leon Marchand la Cupa Mondială de la Carmel

Marchand a preluat rapid conducerea cursei înainte de a ceda în faţa campionului olimpic al distanţei, care a terminat cursa în 1 min. 46 sec. 84/100, cu un avans de 84/100 în faţa francezului şi cu 2 sec. 97/100 în faţa americanului Shaine Casas.

Cei trei se antrenează împreună în Texas, sub conducerea lui Bob Bowman.

Marchand nu a mai concurat la o competiţie de anvergură din luna august, după Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a câştigat două medalii de aur (200 şi 400 m mixt).

Cupa Mondială de la Carmel

La revenirea sa în bazin, la Carmel, el a decis să se retragă vineri din proba de 100 m mixt, dar a obţinut al treilea timp cumulat în seriile la 400 m liber, în timp ce cel mai bun timp a fost realizat de americanul Carson Foster (3:37.80).

La feminin, australianca Kaylee McKeown a câştigat proba de 50 m spate, cu timpul de 25 sec. 42/100. Cvintupla campioană olimpică, care a cucerit două medalii de aur la Mondialele de la Singapore, a devansat-o pe compatrioata sa Mollie O'Callaghan.

Deţinătoarea recordului mondial al distanţei, Regan Smith, a decis să nu concureze la 50 m spate, dar a câştigat proba de 200 m fluture, stabilind un nou record al Statelor Unite în 2 min. 00 sec. 28/100.

Vedeta canadiană Summer McIntosh, care a cucerit patru medalii de aur şi una de bronz la ultimele Mondiale, a declarat forfait pentru această competiţie, fiind bolnavă.

