David Popovici a anunţat, miercuri dimineaţă, că va participa la Sprint With The Stars, eveniment care va avea loc la 17 ianuarie, la Complexlul Sportiv De Nataţie Otopeni.



„Sprint With The Stars ajunge în premieră în România! Evenimentul se va desfăşura la Complex Sportiv De Nataţie Otopeni, 17 ianuarie 2026, iar eu abia aştept să ne vedem şi să înotăm împreună”, a scris Popivici în social media.

David Popovici ia startul la Sprint With The Stars. Care e formatul evenimentului

Sprint With The Stars este un eveniment revoluţionar în cadrul căruia înotătorii amatori au oportunitatea de a concura cu unii dintre cei mai buni din lume.

Competiţia se bazează exclusiv pe curse de sprint - 50 m la toate stilurile - unde cei mai rapizi nouă înotători din fiecare grupă de vârstă avansează de la calificări la finala Showcase la stilul respectiv. Banda centrală din fiecare finală va fi ocupată de una dintre vedete, care urmăreşte plutonul după un start avantajat în funcţie de vârstă.

Sprint With The Stars | Unde se pot face înscrierile



Finala este o serie de curse pline de acţiune de 90 de minute, în care sportivii sunt prezentaţi publicului cu pirotehnică şi muzică, plasând experienţa spectatorilor în centrul evenimentului.



Înscrierile pentru evenimentul de la Bucureşti pot fi făcute pe site-ul swimming.events. News.ro

