Cristi Chivu, aproape să semneze în Superliga României! Dezvăluirea Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu, aproape să semneze în Superliga României! Dezvăluirea Gazzetta dello Sport Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

La primul său sezon complet ca antrenor al unei echipe de seniori, Cristi Chivu a condus-o pe Inter Milano spre titlul de campioană a Italiei.

TAGS:
cristi chivuInter MilanoInter
Din articol

Antrenorul român are șansa să facă ”event-ul”. Finala Cupei Italiei dintre Inter și Lazio este programată pe 13 mai, de la 22:00, în direct pe VOYO. 

Cristi Chivu ar fi fost aproape să semneze cu CFR Cluj

  • Cristi chivu inter
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gazzetta dello Sport a făcut o dezvăluire surprinzătoare joi dimineață. Jurnaliștii italieni susțin că antrenorul care i-a adus lui Inter Milano titlul cu numărul 21 ar fi putut avea o carieră complet diferită, departe de Italia.

Italienii susțin că înainte de a fi contactat pentru a semna cu Parma, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare, Cristi Chivu a fost aproape să semneze în Superliga României, cu CFR Cluj. La scurt timp după ce a părăsit echipa Primavera a lui Inter, Chivu ar fi fost contactat de Ioan Varga. Cele două părți nu ajuseseră încă la un acord în momentul în care a venit oferta Parmei.

Întâlnire specială pentru Cristi Chivu

Presa italiană a dezvăluit ce urmează pentru echipa lui Cristi Chivu înaintea finalei Coppa Italia. 

Conform Football Italia, întreaga delegație a lui Inter, în frunte cu Cristi Chivu și președintele Giuseppe Marotta vor merge, așa cum cere tradiția, la Vatican, unde îl vor întâlni pe Papa Leon XIV. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00.

În Italia, a devenit deja un obicei ca echipa care câștigă titlul să meargă în audiență specială la Vatican. Și Napoli a avut parte de același tratament în urmă cu un an. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate
Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate
ULTIMELE STIRI
Bayern Munchen i-a decis viitorul lui Manuel Neuer după eliminarea din Champions League
Bayern Munchen i-a decis viitorul lui Manuel Neuer după eliminarea din Champions League
Vincent Kompany pune la zid arbitrajul după Bayern - PSG: „E ridicol! Prea multe decizii luate împotriva noastră”
Vincent Kompany pune la zid arbitrajul după Bayern - PSG: „E ridicol! Prea multe decizii luate împotriva noastră”
Acuzații explozive după Bayern - PSG! Arbitrul, acuzat că i-a avantajat pe parizieni: ”O spun foarte deschis!”
Acuzații explozive după Bayern - PSG! Arbitrul, acuzat că i-a avantajat pe parizieni: ”O spun foarte deschis!”
Cum l-a numit Nasser Al-Khelaifi pe Luis Enrique, în direct la TV, după „dubla” cu Bayern Munchen
Cum l-a numit Nasser Al-Khelaifi pe Luis Enrique, în direct la TV, după „dubla” cu Bayern Munchen
Luis Enrique a arătat cum a făcut diferența PSG în fața lui Bayern: „Știm cum să facem și asta”
Luis Enrique a arătat cum a făcut diferența PSG în fața lui Bayern: „Știm cum să facem și asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale



Recomandarile redactiei
Bayern Munchen i-a decis viitorul lui Manuel Neuer după eliminarea din Champions League
Bayern Munchen i-a decis viitorul lui Manuel Neuer după eliminarea din Champions League
Acuzații explozive după Bayern - PSG! Arbitrul, acuzat că i-a avantajat pe parizieni: ”O spun foarte deschis!”
Acuzații explozive după Bayern - PSG! Arbitrul, acuzat că i-a avantajat pe parizieni: ”O spun foarte deschis!”
Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani
Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani
Cum l-a numit Nasser Al-Khelaifi pe Luis Enrique, în direct la TV, după „dubla” cu Bayern Munchen
Cum l-a numit Nasser Al-Khelaifi pe Luis Enrique, în direct la TV, după „dubla” cu Bayern Munchen
Luis Enrique a arătat cum a făcut diferența PSG în fața lui Bayern: „Știm cum să facem și asta”
Luis Enrique a arătat cum a făcut diferența PSG în fața lui Bayern: „Știm cum să facem și asta”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
CITESTE SI
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

stirileprotv O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

PSD îi cere înapoi pe liberali la guvernare, la o zi după ce i-a dat jos. Cele trei scenarii ale unui nou guvern, fără AUR

stirileprotv PSD îi cere înapoi pe liberali la guvernare, la o zi după ce i-a dat jos. Cele trei scenarii ale unui nou guvern, fără AUR

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!