Cristi Chivu, aproape să semneze în Superliga României! Dezvăluirea Gazzetta dello Sport

Antrenorul român are șansa să facă ”event-ul”. Finala Cupei Italiei dintre Inter și Lazio este programată pe 13 mai, de la 22:00, în direct pe VOYO.

Gazzetta dello Sport a făcut o dezvăluire surprinzătoare joi dimineață. Jurnaliștii italieni susțin că antrenorul care i-a adus lui Inter Milano titlul cu numărul 21 ar fi putut avea o carieră complet diferită, departe de Italia.

Italienii susțin că înainte de a fi contactat pentru a semna cu Parma, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare, Cristi Chivu a fost aproape să semneze în Superliga României, cu CFR Cluj. La scurt timp după ce a părăsit echipa Primavera a lui Inter, Chivu ar fi fost contactat de Ioan Varga. Cele două părți nu ajuseseră încă la un acord în momentul în care a venit oferta Parmei.

Întâlnire specială pentru Cristi Chivu

Presa italiană a dezvăluit ce urmează pentru echipa lui Cristi Chivu înaintea finalei Coppa Italia.

Conform Football Italia, întreaga delegație a lui Inter, în frunte cu Cristi Chivu și președintele Giuseppe Marotta vor merge, așa cum cere tradiția, la Vatican, unde îl vor întâlni pe Papa Leon XIV. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00.

În Italia, a devenit deja un obicei ca echipa care câștigă titlul să meargă în audiență specială la Vatican. Și Napoli a avut parte de același tratament în urmă cu un an.