Cum a fost pentru Andreea Bujancă să înoate alături de un delfin: ”Recomand tuturor! Pentru mine a fost prima dată”

Andreea Elena Bujancă a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Andreea Elena Bujancă a făcut la emisiunea Poveștile Sport.ro un PR fantastic natației, una dintre disciplinele în care România a oferit o mulțime de campioni.

Pe lângă diverse povești din natație, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andreea Elena Bujancă a relatat și cum a înotat alături de un delfin în Egipt.

”În Egipt am fost aici. A fost pentru prima dată când am înotat cu un delfin. E o experiență superbă și o recomand tuturor celor care au această dorință de a înota să meargă! Sunt frumos dresați. Mi-a plăcut foarte mult să înot cu el. Are o piele alunecoasă, deci foarte, foarte tare! M-am distrat cu el și a fost o experiență tare frumoasă.

(n.r. Cine ar câștiga la 50 m?) El, că a fost primul!”, a spus Andreea Bujancă. 

Îndrăgostită de înot de la o vârstă fragedă, Andreea Bujancă a mai spus la Poveștile Sport.ro și care este greșeala care trebuie evitată atunci când un om se îneacă și necesită ajutor.

„Unde am lucrat eu era o piscină cu valuri. Făcea valuri mari, toată lumea avea colac la distracție. Erau oameni care nu știau să înoate și se avântau la 1.80. Ei nu ajungeau practic jos, erau mulți, și valurile acelea îi scufundau, exact ca la mare. 

Având în vedere că în capătul piscinei era un vânt și îi trăgea și învârtea, s-au rostogolit câteva persoane cu colacul invers, cu fundul în sus, ca rățuștele. Și am sărit după ei.

Ce trebuie să știți în momentul în care vreți momentul în care vreți să salvați un om de la înec este că trebuie să îl întrebați, în primul rând, dacă este ok și cooperează cu voi. 

Apoi, niciodată să nu mergeți în fața victimei pentru că are tendința de a vă scufunda din cauza fricii, anxietății. Intră în tot felul de stări și trebuie luată din spate și ușor, ușor se trage la mal. E valabil dacă nu ai un colac de salvare.

Eu, de exemplu, am scos oameni care erau mai plinuți decât mine, dar am reușit pentru că în apă ești mai ușor”, a explicat Andreea Elena Bujancă, la Poveștile Sport.ro. 

