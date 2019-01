Ronaldo si-a tras masina de 10 ori mai ieftina, in ziua in care a aflat ca poate fi ARESTAT in SUA! VIDEO

Cristiano Ronaldo a venit la antrenament cu masina primita de la club.

Acuzat de viol in SUA, Ronaldo a aflat ca e asteptat in Las Vegas, acolo unde s-a emis chiar un mandat. Americanii vor probe ADN pentru a stabili daca portughezul a violat-o pe Kathryn Mayorga in 2009.

Azi la antrenament, Ronaldo s-a prezentat la volanul unui Jeep primit din partea sponsorului clubului. Familia Agnelli, cea care detine Juventus, are in portofoliu si fabricile Fiat-Chrysler care produc masinile Jeep.

Jeep-ul condus de Ronaldo e de 10 ori mai ieftin decat Rolls Royce-ul cu care s-a prezentat Ronaldo la antrenamentele lui Juventus la inceput de an. Portughezul e mare amator de masini de lux si are in garaj cele mai tari masini ale momentului. In cazul de fata, un Rolls Royce Cullinan, primul SUV al constructorului britanic, vandut cu 400.000 de euro.