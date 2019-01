Americanii au gasit PROBA care poate duce la CONDAMNAREA lui Ronaldo pentru viol. S-a emis MANDAT pe numele portughezului. FOTO

Politia americana a emis un mandat pe numele lui Cristiano Ronaldo.

Ronaldo a negat vehement orice acuzatie de viol, insa ancheta continua in SUA.

Autoritatile din Las Vegas au emis un mandat pe numele portughezului si l-au chemat sa ofere probe ADN. Rochia purtata de Kathryn Mayorga a devenit oficial proba in proces si ar putea fi cheia unei condamnari. Politia din Las Vegas a gasit urme de ADN care apartin altei persoane si vor sa-l compare cu cel al lui Ronaldo.

Pentru asta, politistii au emis un mandat pe numele lui Ronaldo si l-au chemat sa ofere testele ADN. Ramane de vazut daca Ronaldo va si calatori in SUA. El a negat vehement orice acuzatie si a catalogat informatiile aparute drept "fake news".

Ronaldo a fost surprins pe camerele de supraveghere de atunci cand statea de vorba si dansa cu Mayorga. Apoi, cei doi au urcat in camera portughezului pentru a admira vederea asupra orasului Las Vegas. Ronaldo a recunoscut ca a facut sex cu acuzatoarea sa, insa sustine ca aceasta si-a dat acordul si nu a fost nimic fortat. Kathryn Mayorga s-a dus insa la politie si a acuzat ca a fost violata, insa a refuzat sa dea numele agresorului. Avocatul ei i-a contactat pe avocatii lui Ronaldo, iar cei doi s-au inteles pentru plata unei sume de 270.000 de euro pentru ca femeia sa nu depuna plangere la politie.

In 2018, Kathryn Mayorga a dezvaluit intamplarea pentru ziarul Der Spiegel si l-a dat in judecata in civil pe Ronaldo.

Rochia purtata de Mayorga este proba principala de la proces. FOTO in galerie: