UEFA a anuntat echipa anului 2018! Real Madrid are cei mai multi jucatori, Cristiano Ronaldo a batut un nou RECORD

Fanii au votat in ultimele luni pe site-ul UEFA.

Pentru al 13-lea an consecutiv, Cristiano Ronaldo este in echipa anului conform voturilor de pe site-ul UEFA! Jucatorul celor de la Juventus, transferat in vara lui 2018 de la Real Madrid, este in atacul echipei ideale alaturi de Leo Messi si Kylian Mbappe.

Messi este si el la a 5-a aparitie consecutiva si a 9-a din ultimii 10 ani - el nu s-a aflat in echipa ideala in 2013 cand i-a luat fata Zlatan Ibrahimovic. Chelsea si Barcelona au cate 2 jucatori in echipa ideala, Kante si Eden Hazard fiind in linia de mijloc alaturi de Balonul de Aur, Luka Modric.

Portarul cel mai votat este Ter Stegen, iar in aparare sunt 3 fundasi de la Real Madrid si Virgil Van Dijk de la Liverpool.