„Am șutat, nu am gândit! Am fost obosit de la cât am sărbătorit golurile!” Reacția lui Erling Haaland după ce a 'mitraliat-o' pe Leipzig: „Asta e super-puterea mea!”

Erling Haaland (22 ani) a fost protagonistul serii de pe Etihad Stadium, după ce a reușit să marcheze cinci goluri în meciul care a trimis-o pe City în sferturile de finală UEFA Champions League. Un hat-trick în prima repriză, care l-a transformat și în cel mai tânăr jucător care ajunge la 30 de goluri în competiție, dar și jucătorul care ajunge cel mai rapid la borna 30 în competiție și o „dublă” în cea de-a doua, norvegianul a devenit al treilea jucător care înscrie 5 goluri într-un meci din UCL.

Declarațiile lui Erling Haaland după seara de vis din Champions League

Erling Haaland a primit și trofeul pentru „Player of the Match” după prestația extrem de bună, iar apoi a oferit și primele declarații în urma celor cinci goluri marcate în poarta lui Leipzig.

„Este o seară importantă. Sunt extrem de mândru să joc în Champions League, iubesc competiția asta, așa cum știe deja toată lumea. Cinci goluri, să câștigi cu 7-0 în competiția asta, sunt extrem de fericit. Sunt ușor amețit așa că nu îmi amintesc golurile.

Îmi amintesc că am șutat, nu am gândit. Am fost așa obosit după ce am sărbătorit golurile. Am muncit la pressing la antrenamentul de ieri. În special pe teren propriu, trebuie să punem presiune, trebuie să alergăm/ Suntem atât de buni să primim mingea și să avansăm, în special când Kevin (n.r. De Bruyne) poate să își bună balonul în față, spre poartă.

În opinia mea, ar trebui să facem mai mult pressing. Super-puterea mea, după ce am marcat cinci goluri, trebuie să spun că să marchez goluri. Astăzi, aș spune că nu am gândit, doar am făcut-o. În cazul penalty-ului, m-am concentrat să trimit mingea în plasă. La fel cu celelalte goluri. Ține mult și să gândești repede, încercând să faci lucrul corect și să trimiți mingea unde nu e portarul”, a declarat Haaland pentru BT Sport conform uefa.com.