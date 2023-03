Lumea lui Erling! Haaland, manita cu Leipzig și două noi recorduri doborâte în Champions League 

Erling Haaland (22 ani) a fost marele protagonist al primei reprize, înscriind nu mai puțin de trei goluri. Atacantul norvegian a deschis scorul din penalty, în minutul 22, iar două minute mai târziu a reușit „dubla”. Același Haaland a închis tabela de marcaj cu o reușită venită după o fază făcută de Ruben Dias.

Foamea de goluri nu i s-a terminat la trei, deși reușise al cincilea hat-trick al sezonului cu Manchester City. Erling Haaland a mai marcat o dată, în a doua repriză, în minutul 54. Atacantul a completat „manita” în minutul 57.

Cu golul numărul doi înscris în meci, Erling Haaland a doborât nu mai puțin de două recorduri în UEFA Champons League. A devenit cel mai rapid fotbalist care ajunge la 30 de goluri marcate în competițe, în doar 25 de meciuri, depășindu-i pe Van Nistelrooy (34 meciuri), Robert Lewandowski (46 meciuri), Leo Messi (48 meciuri) și Neymar (49 meciuri).

Tot el a devenit și cel mai tânăr jucător care ajunge la 30 de goluri în UCL, la 22 de ani și 236 de zile, depășindu-i pe Leo Messi (23 ani și 131 de zile), Raul Gonzalez (25 ani și 91 de zile), Karim Benzema (25 ani și 105 zile) și Thomas Muller (26 ani și 3 zile).

Totodată, atacantul este al treilea jucător din istorie care marchează cinci goluri într-un singur meci UEFA Champions League, după Luiz Adriano (Șahtior Donețk - Bate Borisov, octombrie 2014) și Lionel Messi (Barcelona - Bayer Leverkusen, martie 2012).

5 - Erling Haaland is the third player to score five goals in a single UEFA Champions League game after Luiz Adriano in October 2014 (Shakhtar Donetsk vs BATE Borisov) and Lionel Messi in March 2012 (Barcelona v Bayer Leverkusen). Playground. pic.twitter.com/0eWf7fsxgv