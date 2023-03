Manchester City - RB Leipzig (1-1 în tur) și FC Porto - Inter Milano (0-1 în prima manșă) sunt meciurile de marți seara din returul optimilor Champions League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, partide care vor decide următoarele două calificate în sferturile de finală.

Până acum, în sferturile celei mai importante competiții inter-cluburi de pe continent s-au calificat AC Milan, Bayern Munchen, Benfica Lisabona şi Chelsea.

Marți, ora 22:00

Manchester City - RB Leipzig (în tur 1-1)

FC Porto - Inter Milano (în tur 0-1)

Miercuri, ora 22.00

Real Madrid - Liverpool (în tur 5-2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (în tur 2-0)

* Tragerea la sorţi a meciurilor din sferturi şi semifinale va avea loc la 17 martie.

** Meciurile din sferturi se vor disputa la 11/12 şi 18/19 aprilie, iar semifinalele vor avea loc la 9/10 şi 16/17 mai.

