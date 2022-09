Xavi, furios după eșecul Barcelonei contra lui Bayern: "Am fost mai buni!". Pe cine dă vina antrenorul catalanilor

Barcelona a fost superioară la cele mai multe capitole în prima repriză a meciului de la Munchen, însă Lewandowski și colegii săi nu au reușit să marcheze. Bayern a dat lovitura la scurt timp după startul reprizei secunde, când Lucas Hernandez (50) și Leroy Sane (54) au înscris pentru bavarezi.

Ce a spus Xavi după Bayern - Barcelona 2-0

După meci, Xavi, antrenorul Barcelonei, a recunoscut că este foarte nervos din cauza rezultatului, dar și din cauza faptului că jucătorii săi "au iertat-o" pe Bayern la numeroasele ocazii avute.

"Cred că fost mai buni din multe puncte de vedere. Am avut mai mult controlul mingii și am stat bine din punct de vedere fizic. I-am iertat și sunt supărat pentru că am dominat, dar am pierdut. Sunt nervos, dar în același timp mândru. Trebuie să nă ne îmbunătățim.

Atunci când îți ierți adversarul în Champions League, plătești. Am fost mai buni decât Bayern azi, dar noi i-am iertat, iar ei nu.

Învățăm din greșeli. Din nefericire, asta este. Nu este normal să pățim ce am pățit la acel corner sau la respectivul contraatac. Scorul de 2-0 pentru Bayern nu reflectă ceea ce s-a întâmplat pe teren, dar asta este Champions League", a declarat Xavi, potrivit Marca.

Clasamentul în grupa C din Champions League după două runde