Barcelona a făcut o primă repriză bună și a ratat câteva șanse importante de a marca. Catalanii au avut nu mai puțin de 10 șuturi spre poartă în primele 45 de minute, situație cu care Bayern nu s-a mai confruntat din octombrie 2008, de la un meci cu Fiorentina, potrivit Opta.

Totuși, echipa lui Xavi s-a prăbușit în primele 10 minute ale reprizei secunde, când Bayern a reușit să marcheze de două ori.

Lucas Hernandez a deschis scorul în minutul 50. După un corner executat de Joshua Kimmich, fundașul lui Bayern a rămas nemarcat, a profitat de faptul că nici Marc-Andre ter Stegen nu a ieșit în întâmpinare și a punctat cu o lovitură de cap.

Patru minute mai târziu, Bayern a marcat din nou. Musiala l-a găsit excelent pe Leroy Sane, care s-a strecurat printre fundașii Barcelonei și a finalizat cu un șut plasat, pe lângă Ter Stegen.

Astfel, continuă seria neagră a Barcelonei contra lui Bayern. Bavarezii au dat din nou dovadă de eficiență și au ajuns la 16 goluri marcate împotriva catalanilor din ultimele 30 de șuturi expediate pe spațiul porții. Totul, în doar patru meciuri, transmite Opta.

"Teroare", a scris sursa citată despre adversarul care îi provoacă din nou coșmaruri Barcelonei.

