Ei sunt oamenii care pot decide castigatoarea Champions League! Cele trei vede ale lui City pe care mizeaza Costel Pantilimon: "Pustiul joaca senzational!"

Costel Pantilimon si-a ales favorita din finala Champions League din aceasta seara.

Nu mai e o surpriza pentru nimeni ca goalkeeperul roman isi doreste ca Manchester City sa triumfe in Champions League. Pantelimon a evoluat pentru "cetateni" in perioada 2011 - 2014.

"Panti" considera ca De Buryne, Mahrez sau Foden ar putea fi jucatorii cheie care sa-i aduca trofelul Champions League lui City.

"Mi-as dori sa castige City, clar. Sunt convins ca o sa fie o finala frumoasa, sunt doua echipe care au aratat un fotbal destul de bun.

City chiar a aratat un joc spectaculos in acest sezon. De Buryne e un jucator foarte important pentru ei, arata multa, multa calitate. O surpriza foarte mare in finala poate sa fie Mahrez, cum a fost in celelalte meciuri din Champions League. M-a impresionat in acest sezon si Foden, pustiul joaca senzational.

Ma asteptam intr-un fel sau altul ca Aguero sa plece. Sper sa plece cu trofeul care ii lipseste din palmares, ar fi o incoronare frumoasa pentru el si pentru club. Aspiratiile acestui proiect de la Manchester City au fost mereu la cel mai inalt nivel, iar castigarea Champions League a fost mereu un obiectiv major. Aguero este un jucator care a dat clubului o alta culoare si a adus primul campionat printr-un moment special, toata lumea vorbeste de acel prim campionat castigat", a spus Costel Pantilimon, potrivit Digi Sport.

Chelsea si Manchester City se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22.00, in finala Champions League. Cele mai importante faze vor putea fi urmarite pe sport.ro.