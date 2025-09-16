Situație neobișnuită pentru Thomas Partey, fostul mijlocaș al lui Arsenal, acum la Villarreal.

Marți seară, ghanezul va juca în grupele Ligii Campionilor împotriva lui Tottenham, iar miercuri dimineață va apărea în fața judecătorilor la Southwark Crown Court, fiind acuzat de cinci fapte de viol și una de agresiune sexuală, petrecute între 2021 și 2022, pe când evolua la Arsenal.

Marți e titular cu Tottenham, miercuri merge la tribunal

Partey, 32 de ani, neagă toate acuzațiile, iar avocatul său a transmis că jucătorul „așteaptă să-și dovedească nevinovăția”.

În ciuda problemelor, tehnicianul Marcelino l-a confirmat pentru meciul cu Tottenham: „Thomas este pregătit mental și fizic. Suntem fericiți să-l avem pentru calitățile sale fotbalistice și pentru experiența lui”.

După meci, Villarreal se întoarce în Spania, în timp ce Partey va rămâne la Londra pentru proces. Următorul meci pentru "galbeni" este sâmbătă, în La Liga, când vor primi vizita lui Osasuna.

