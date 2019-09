SHOW LA DORTMUND! Suporterii Borussiei au facut o noua coregrafie impresionanta pentru meciul cu Barcelona! Ce s-a intamplat in tribune

Chiar daca meciul dintre Borussia si Barcelona nu s-a ridicat la nivelul de spectacol pe care fanii il asteptau, suporterii Borussiei s-au intrecut pe ei insisi cu o coregrafie inedita. La inceputul partidei, una dintre cele mai frumoase galerii de fotbal din Europa s-a colorat in galben cu ajutorul unor confetti, evidentiind initialele echipei "BVB".

