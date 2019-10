Aubameyang, scandal pe net cu seful lui Dortmund: "Esti un clovn, nu-mi vorbi cu tu mie despre bani!" 

Pierre-Emerick Aubameyang a fost ironizat de presedintele lui Dortmund, insa atacantul nu a ramas dator!

"Pierre-Emerick Aubameyang, care joaca grozav la Arsenal, o sa aiba probabil inima plina de caldura cand o sa se uite la contul sau bancar, dar miercurea o sa fie trist cand o sa urmareasca meciurile din Champions League la TV", a spus Hans-Joachim Watzke, seful lui Dortmund.

Atacantul gabonez nu i-a ramas dator fostului sau conducator, pe care l-a numit lacom si clovn. "Mai bine sa nu vorbesti tu despre motivul real pentru care am plecat de la Dortmund. Dle Watzke esti un clovn. Imi amintesc cand ai spus ca n-o sa-l vinzi niciodata pe Ousmane (Dembele), apoi ai vazut peste 100 de milioane si ai fost primul care ai luat banii. Nu vorbi despre bani, te rog! Lasa-ma in pace!", e replica acida a lui Aubameyang.

Aubameyang e golgheter in Premier League, dar Arsenal e abia pe locul 4. Azi, tunarii vor intalni Standard Liege in grupele Europa League.