Ovidiu Hategan, delegat la cel mai tare meci din debutul Champions League: Borussia Dortmund - Barcelona!

Ovidiu Hategan a primit o veste extraordinara de la UEFA. Va arbitra cel mai tare meci din debutul Ligii Campionilor.

Hategan va fi la centru in partida dintre Borussia Dortmund si FC Barcelona, duel care va avea loc marti, 17 septembrie, de la ora 22:00. Meciul se va disputa pe arena celor de la Dortmund, "Signal Iduna Park", stadion cu o capacitate de 80.000 de locuri.

Arbitrul va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Hategan a arbitrat sezonul trecut de Liga Campionilor meciurile: TSKA Moscova - Real Madrid, Barcelona - Inter Milano, Juventus - Manchester United si Porto - Schalke.

Barcelona a reusit sa castige ultimele 3 meciuri dintr-un total de 4 cu Hategan la centru. Meciurile in care spaniolii au castigat cu Hategan la centru sunt: Barcelona - Celtic 7-0 in sezonul 2016/2017, Sporting Lisabona - Barcelona 0-1 in sezonul 2017/2018 si Barcelona - Inter Milan 2-0 in sezonul 2018/2019.

Barcelona si Borussia Dortmund fac parte din Grupa F in Liga Campionilor, grupa care este considerata "grupa mortii", deoarece din ea mai fac parte Inter Milan si Slavia Praga, care a trecut de CFR Cluj in play-off.

Romanul a mai arbitrat in acest sezon de Liga meciul din play-off dintre Rosenborg si Dinamo Zagreb, meci incheiat cu scorul de 1-1.