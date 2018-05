VIDEO I-REAL! Greseala de liga a saptea pentru Karius: GAFA care ii va marca intreaga cariera! A comis-o ca un copil in fata lui Benzema

Real Madrid a deschis scorul in finala cu Liverpool dupa o gafa incredibila.

Karius a comis o greseala pe care nici la amatori nu o puteti vedea. Portarul lui Liverpool a trimis mingea, cu mana, fix in picioarele lui Benzema. Jucatorul Realului nu a trebuit sa faca, practic, nimic. Mingea s-a lovit de el si a intrat in poarta.



Karius a fost "scos" de Mane care a restabilit egalitatea dupa doar patru minute, insa englezii nu au mai putut face nimic la super executia lui Bale. "Foarfeca" fabuloasa a galezului il face gelos si pe antrenorul sau: Zidane reusea un super gol in finala cu Leverkusen din 2001.