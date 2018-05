Uitati de Ronaldo sau Neymar! United pregateste TRANSFERUL DECENIULUI dupa finala Champions League: afacerea de 230 de milioane de euro

Real Madrid a castigat pentru al treilea sezon consecutiv trofeul UEFA Champions League. "Galacticii" au castigat finala cu Liverpool, scor 3-1.

Jose Mourinho a urmarit atent finala de la Kiev si pregateste o oferta incredibila ce va stabili un nou record in fotbalul mondial. Potrivit The Sun, United este pregatita sa ofere nu mai putin de 230 de milioane de euro pentru transferul lui Gareth Bale. Jucatorul este asteptat cu un salariu de 740.000 de euro.

Afacerea colosala are sanse reusita. Poate nu neaparat in acesti termeni financiari, insa Bale este hotarat sa plece de la Real Madrid. Galezul este dezamagit de faptul ca nu este titular la Real. Chiar si in finala cu Liverpool, Bale a fost rezerva. A intrat pe parcurs si a marcat doua goluri, unul dintre ele fiind cea mai frumoasa executie a ultimelor finale de Liga.

Intrebat dupa meciul cu Liverpool daca a discutat cu Zidane despre viitorul sau la Real, Bale a raspuns sec si ferm: "Nu!".

Gareth Bale este un "vis" mai vechi al lui United. "Diavolii" l-au vrut si in 2013, insa atunci jucatorul a ales sa plece la Real Madrid.