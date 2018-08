VIDEO | Aproape de un nou "episod Radoi" in preliminariile Ligii! Reactie NERVOASA a lui Luiz Adriano dupa ce a fost eliminat in meciul cu PAOK: imagini de la vestiare

PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, este foarte aproape de calificarea in play-off-ul UEFA Champions League.



PAOK a castigat meciul tur cu Spartak, scor 3-2, iar din minutul 33 al primei reprize din meciul retur rusii joaca in 10 oameni. Luiz Adriano, jucatorul celor de la Spartak, a fost eliminat dupa ce l-a lovit cu cotul pe Crespo.

Camerele TV l-au urmarit pe Luiz Adriano in drumul spre vestiare, iar fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Sahtior a lovit cu pumnii in usile vestiarului. Din fericire pentru Luiz Adriano incidentul nu a avut acelasi deznodamant precum cel in care a fost implicat Mirel Radoi la meciul cu Gloria Bistrita. Atunci, fostul capitan al Stelei, a fost transportat direct la spital dupa ce si-a taiat mana.