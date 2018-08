PAOK Salonic - Spartak Moscova 3-2 | Meci nebun in Grecia: Calificarea se decide in retur! VIDEO AICI

PAOK SALONIC 3-2 SPARTAK MOSCOVA



Final de meci la Salonic - Formatia lui Razvan Lucescu este favorita la calificare. Rusii au condus cu 2-0, insa PAOK a revenit si a intors scorul in prima repriza. Portarul grecilor a aparat penalty in repriza a doua!

Alte rezultate Liga Campionilor

Salzburg 3-0 Shkendija

Celtic 1-0 AEK Atena

Min 71 - PENALTY pentru Spartak! Paschalakis apara formidabil sutul lui Promes, iar scorul ramane 3-2 pentru Paok.

Min 65 - Ocazie imensa de gol pentru Paok. Atacantul lui Lucescu trage putin pe langa poarta.

Min 52: Ocazie mare pentru Promes. Portarul lui Paok are un reflex excelent si isi salveaza echipa.

Min 44: GOOOOOL PAOK! Capitanul Pelkas inscrie dupa o eroare a portarului Maksimenko.

Min 38: GOOOOL PAOK! Tanarul Limnios a inscris dupa o pasa venita din partea lui Leo Matos.

Min 28: GOOOOL PAOK! Prijovic marcheaza din penalty, stadionul erupe!

Min 16: GOL SPARTAK! Promes majoreaza avantajul formatiei din Rusia dupa ce portarul gazdelor nu a reusit sa opreasca balonul din drumul spre poarta.

Min 6: GOL SPARTAK! Apararea lui PAOK e depasita usor, iar Popov inscrie cu un sut puternic de la marginea careului!

Min 1: Start meci la Salonic.

ECHIPELE DE START



PAOK Salonic - Spartak Moscova, meciul tur al turului 3 preliminar al UEFA Champions League.

Echipa lui Razvan Lucescu a reusit o calificare incredibila in turul 3 preliminar al UEFA Champions League dupa ce a trecut de FC Basel cu scorul general de 5-1. Antrenorul roman nu se astepta la o calificare atat de lejera pe cat o arata scorul.

"Dupa ce i-am invins pe Basel a fost dificil sa gasim un echilibru intre a ne bucura de victorie si a ne concentra asupra meciului cu Spartak. Nu eram favoriti cu Basel in turul precedent, dar am aratat un fotbal bun si acum suntem increzatori. Suntem constienti ca ne asteapta o echipa puternica, va fi o dubla stransa care va fi decisa de micile detalii", a declarat Razvan Lucescu la conferinta de presa dinaintea partidei cu Spartak Moscova.

Inaintea meciului, au existat si o serie de incidente intre fanii greci si cei rusi. Potrivit informatiilor oferite de presa greaca, un grup format din 10-12 fani ai lui PAOK au atacat 5 suporteri rusi. Unul dintre fanii lui Spartak a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa confruntarea cu grecii.

Arbitrul partidei a decis ca, in cazul in care temperatura va fi mai ridicata de 30 de grade Celsius pe durata partidei, cele doua echipe vor beneficia de doua pauze de hidratare: in minutul 30, in prima repriza, respectiv minutul 75 in repriza a doua.