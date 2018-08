Preliminarii UEFA Champions League | Baluta si Razvan Marin, eliminati din cursa pentru Liga Campionilor! Rezultate complete: echipele calificate in play-off

Urmareste aici toate meciurile din preliminariile Ligii Campionilor.

Echipele calificate in play-off-ul UEFA Champions League: Dinamo Kiev, BATE Borisov, PAOK Salonic, AEK Atena, Dinamo Zagreb, Benfica, MOL Vidi, Salzburg, Ajax Amsterdam, Steaua Rosie Belgrad



Meciurile retur din aceasta seara:

Dinamo Kiev 2-0 Slavia Praga (Verbic '11, Besiedin '74)

BATE Borisov 1-1 Qarabaq (Ivanic '20 / Michel '54)

Spartak Moscova 0-0 PAOK Salonic

AEK Atena 2-1 Celtic (Galo '6, Livaja ' 50 / Sinclair '78)

Dinamo Zagreb 1-0 FC Astana (Gavranovic '74)

Fenerbahce 1-1 Benfica (Potuk 45+1 / Fernandes '26)

MOL Vidi 0-0 Malmo

Skendija 0-1 Salzburg (Minamino '90+2)

Ajax 3-0 Standard Liege (Huntelaar '30, De Ligt '34, Neres '46)

Trnava 1-2 Steaua Rosie Belgrad (Bakos '6 / Ben '7, Radonjic '98)

Razvan Lucescu e favorit acum la calificarea in playoff cu PAOK, echipa care a pierdut titlul la masa verde in Grecia. Nu e singurul roman care spera sa ajunga in grupele Ligii. Partida incepe la 20:30 si e in direct la PROX.