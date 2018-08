PAOK - SPARTAK MOSCOVA, 20:00 LA PRO X | Razvan Lucescu nu se astepta la asta: anuntul venit din Turcia in aceasta dimineata! Reactia romanului: "Nu vreau sa vorbesc acum!"

PAOK Salonic - Spartak Moscova, azi, ora 20:00, in direct la ProX.

Razvan Lucescu incearca sa mai faca un pas spre grupele UEFA Champions League. PAOK Salonic, echipa pregatita de antrenorul roman, joaca in aceasta seara in direct la ProX, mansa tur a turului 3 preliminar al UEFA Champions League contra rusilor de la Spartak Moscova.

Dupa ce a trecut de FC Basel in turul precedent cu scorul general de 5-1, patronul lui PAOK i-a adus lui Lucescu un fost jucator al lui Arsenal. Chuba Akpom a semnat cu PAOK si i-a costat pe greci doua milioane de euro. La PAOK era asteptat si suedezul Pontus Wernbloom care ar fi venit de la TSKA Moscova, insa aceasta mutare nu se va mai realiza.

Desi PAOK ii oferea un salariu anual de 1,6 milioane de euro, plus bonusuri ce i-ar fi crescut salariul la 2 milioanea, mijlocasul suedez a ales sa mearga in Turcia. Potrivit presei turce, jucatorul in varsta de 32 de ani va semna cu Galatasaray. Conform informatiilor oferite de jurnalistii turci, sotia lui Wernbloom este cea care a insistat pentru o mutare in Turcia in detrimentul Greciei.

"Wernbloom nu joaca la PAOK asa ca nu pot comenta situatia lui. Avem deja o echipa buna, nu mai vreau sa vorbesc despre el. Din ce am inteles, el este cel care a refuzat transferul", a declarat Razvan Lucescu inaintea meciului cu Spartak Moscova.