Benzema, lângă Messi, Ronaldo și un jucător surpriză în topul select din Liga Campionilor!

Karim Benzema, atacantul francez al lui Real Madrid, a mai bifat un hat-trick în Liga Campionilor, în 3-1 aseară cu Chelsea din sferturile competiției.

Este a doua triplă consecutivă în Ligă pentru Benzema, care marcase și în returul optimilor cu Paris Saint-Germain, încheiat tot cu 3-1.

Astfel, francezul devine al patrulea fotbalist cu hat-trick-uri consecutive în cea mai importantă competiție continentală, după performanțele similare ale nelipsiților din topuri Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cărora li se adaugă Luiz Adriano.

Atacantul brazilian joacă acum la Antalyaspor, dar a scris istorie la Șahtior Donețk, unde a și devenit primul fotbalist din istoria Ligii Campionilor care marchează hat-trick-uri consecutive, în sezonul 2014-2015.

