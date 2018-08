FOTO | Imaginea bucuriei: jucatorii lui PAOK au declansat nebunia dupa calificarea in play-off-ul Ligii! Reactia lui Lucescu: "E incredibil ce am realizat!"

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Razvan Lucescu a reusit o performanta incredibila si s-a calificat in play-off-ul UEFA Champions League. Daca va trece si de acest tur, Lucescu va scrie istorie in Grecia: PAOK nu a fost niciodata prezenta in grupele UEFA Champions League.

Antrenorul roman a eliminat pana acum pe Basel si Spartak, ambele formatii fiind creditate inainte de confruntarea cu PAOK drept favorite. Lucescu jr este in culmea fericirii dupa acest rezultat care il duce la doar un pas de marele vis.

Grecii s-au bucurat in vestiar dupa remiza de la Moscova care le-a adus calificarea. Razvan Lucescu a lipsit din poza. Era la conferinta de presa.



"Acest egal este mai mult decat o victorie pentru noi. Am spus ieri ca am venit aici sa invingem si puteam sa invingem. Am avut numeroase ocazii de a marca. Este incredibil ce am realizat. Astazi am avut o multime de ocazii de a marca. Sansa s-ar fi putut intoarce impotriva noastra, mai ales in ultimele minute, cand nu am detinut controlul total. Am facut un joc impecabil. Faptul ca am trecut de Basel si Spartak este fantastic pentru noi. Jucatorii mei merita toate laudele", a declarat Razvan Lucescu la conferinta de presa de la finalul meciului.

In play-off, echipa lui Razvan Lucescu o va intalni pe Benfica.