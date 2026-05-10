Veste uriașă! Și-a revenit după accidentare și va fi prezent în finala UEFA Champions League

Potrivit presei din Franța, Achraf Hakimi este tot mai aproape de revenirea pe teren și are șanse foarte mari să fie apt pentru duelul programat pe 30 mai, pe „Puskas Arena” din Budapesta.
Hakimi și-a revenit după accidentare
Internaționalul marocan s-a accidentat la coapsă în turul semifinalei cu Bayern Munich, câștigată de PSG cu 5-4, și a ratat returul din Germania.
Inițial, medicii se temeau că fundașul dreapta ar putea lipsi până la finalul sezonului și chiar să rateze Cupa Mondială. Totuși, recuperarea lui Hakimi a evoluat mult mai bine decât se estima.
Jurnaliștii de la RMC Sport anunță că există un optimism tot mai mare în interiorul clubului francez, iar staff-ul lui Luis Enrique se așteaptă ca Hakimi să fie disponibil pentru finala cu Arsenal.
Achraf Hakimi a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai parizienilor în acest sezon. Cotat la 80 de milioane de euro pe Transfermarkt, fundașul marocan a adunat în actuala stagiune 31 de meciuri, a marcat trei goluri și a livrat nouă pase decisive.
Arsenal și „calul troian” PSG
Înaintea finalei, statisticile oferă un detaliu interesant. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Liga Campionilor, iar ambele înfrângeri au venit chiar împotriva lui PSG.
Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, iar aceste succese reprezintă singurele victorii din istoria lui PSG împotriva tunarilor în Champions League.
Până acum, cele două cluburi s-au întâlnit de cinci ori în competiție. PSG are două victorii, Arsenal una, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.