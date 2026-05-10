Veste uriașă! Și-a revenit după accidentare și va fi prezent în finala UEFA Champions League

Veste uriașă! Și-a revenit după accidentare și va fi prezent în finala UEFA Champions League Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Paris Saint-Germain a primit o veste excelentă înaintea finalei cu Arsenal din UEFA Champions League.

TAGS:
ArsenalPSGAchraf Hakimi
Din articol

Potrivit presei din Franța, Achraf Hakimi este tot mai aproape de revenirea pe teren și are șanse foarte mari să fie apt pentru duelul programat pe 30 mai, pe „Puskas Arena” din Budapesta.

Hakimi și-a revenit după accidentare

Internaționalul marocan s-a accidentat la coapsă în turul semifinalei cu Bayern Munich, câștigată de PSG cu 5-4, și a ratat returul din Germania.

Inițial, medicii se temeau că fundașul dreapta ar putea lipsi până la finalul sezonului și chiar să rateze Cupa Mondială. Totuși, recuperarea lui Hakimi a evoluat mult mai bine decât se estima.

  • Imago1051296686 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jurnaliștii de la RMC Sport anunță că există un optimism tot mai mare în interiorul clubului francez, iar staff-ul lui Luis Enrique se așteaptă ca Hakimi să fie disponibil pentru finala cu Arsenal.

Achraf Hakimi a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai parizienilor în acest sezon. Cotat la 80 de milioane de euro pe Transfermarkt, fundașul marocan a adunat în actuala stagiune 31 de meciuri, a marcat trei goluri și a livrat nouă pase decisive.

Arsenal și „calul troian” PSG

Înaintea finalei, statisticile oferă un detaliu interesant. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Liga Campionilor, iar ambele înfrângeri au venit chiar împotriva lui PSG.

Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, iar aceste succese reprezintă singurele victorii din istoria lui PSG împotriva tunarilor în Champions League.

Până acum, cele două cluburi s-au întâlnit de cinci ori în competiție. PSG are două victorii, Arsenal una, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
ARTICOLE PE SUBIECT
Ioana State și Codin Maticiuc, invitați în emisiunea Fața la Joc
Ioana State și Codin Maticiuc, invitați în emisiunea Fața la Joc
Paul Anton a semnat după o pauză de șase luni: „Voi reveni”
Paul Anton a semnat după o pauză de șase luni: „Voi reveni”
Gică Hagi felicită un club pentru performanța din acest sezon: ”Are o pasiune uriașă pentru fotbal”
Gică Hagi felicită un club pentru performanța din acest sezon: ”Are o pasiune uriașă pentru fotbal”
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM pe Sport.ro| Oaspeții, în ”zona fierbinte”
FC Botoșani - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM pe Sport.ro| Oaspeții, în ”zona fierbinte”
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături
Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături
Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon
Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon
Jose Mourinho a făcut anunțul despre revenirea la Real Madrid
Jose Mourinho a făcut anunțul despre revenirea la Real Madrid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Iranienii i-au învins pe americani

E gata! Iranienii i-au învins pe americani

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Reacția presei de la Budapesta după primele convocări ale lui Gică Hagi: „Doi maghiari în lot”

Reacția presei de la Budapesta după primele convocări ale lui Gică Hagi: „Doi maghiari în lot”

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat

Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat

Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia

Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia



Recomandarile redactiei
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături
Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături
Un patron din Superligă o face praf pe FCSB înainte de baraj: ”Nu e deloc de speriat”
Un patron din Superligă o face praf pe FCSB înainte de baraj: ”Nu e deloc de speriat”
Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”
Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”
Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon
Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Pe lângă Kylian Mbappe, Real Madrid pregătește încă un transfer de clasă
Pe lângă Kylian Mbappe, Real Madrid pregătește încă un transfer de clasă
Patru fotbaliști de bază de la PSG, suspendați pentru scandări homofobe! O tribună de pe ”Parc des Princes” a fost închisă
Patru fotbaliști de bază de la PSG, suspendați pentru scandări homofobe! O tribună de pe ”Parc des Princes” a fost închisă
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!