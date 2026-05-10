Veste uriașă! Și-a revenit după accidentare și va fi prezent în finala UEFA Champions League

Potrivit presei din Franța, Achraf Hakimi este tot mai aproape de revenirea pe teren și are șanse foarte mari să fie apt pentru duelul programat pe 30 mai, pe „Puskas Arena” din Budapesta.

Hakimi și-a revenit după accidentare

Internaționalul marocan s-a accidentat la coapsă în turul semifinalei cu Bayern Munich, câștigată de PSG cu 5-4, și a ratat returul din Germania.

Inițial, medicii se temeau că fundașul dreapta ar putea lipsi până la finalul sezonului și chiar să rateze Cupa Mondială. Totuși, recuperarea lui Hakimi a evoluat mult mai bine decât se estima.