Gică Hagi felicită un club pentru performanța din acest sezon: ”Are o pasiune uriașă pentru fotbal”

Galatasaray a câștigat titlul în campionatul Turciei.

Galatasaray a câștigat Superliga Turciei după ce a învins-o pe Antalyaspor cu 4-2 în etapa #33. Cu o etapă înainte de final, Galata are 77 de puncte, după 24 de victorii, cinci remize și patru eșecuri.

Gică Hagi a făcut spectacol în echipamentul Galatei ca jucător. El a fost legitimat la clubul din Turcia în perioada 1996-2001 și a bifat 192 de apariții în toate competițiile pentru echipa din Istanbul.

72 de goluri și 63 de pase decisive a consemnat Hagi la Galatasaray

După ce Galatasaray a câștigat al 26-lea titlu în Turcia, actualul selecționer al României a felicitat fostul său club prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele social media.

”Felicitări, Galatasaray pentru un nou titlu de campioană! Un club mare, cu suporteri fantastici și o pasiune uriașă pentru fotbal”, a scris Gheorghe Hagi pe Facebook.

”Regele” are cu Galata Cupa UEFA (2000) și Supercupa UEFA (2000), patru titluri (1997, 1998, 1999 și 2000), două cupe (1999, 2000) și două supercupe (1996, 1997).

Hagi debutează pe banca României în septembrie

Primele meciuri oficiale ale lui Gică Hagi după revenirea la echipa națională sunt programate în septembrie. România va juca în Liga Națiunilor, unde a fost repartizată într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
