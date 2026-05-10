Gică Hagi felicită un club pentru performanța din acest sezon: ”Are o pasiune uriașă pentru fotbal”

Galatasaray a câștigat Superliga Turciei după ce a învins-o pe Antalyaspor cu 4-2 în etapa #33. Cu o etapă înainte de final, Galata are 77 de puncte, după 24 de victorii, cinci remize și patru eșecuri.

Gică Hagi a făcut spectacol în echipamentul Galatei ca jucător. El a fost legitimat la clubul din Turcia în perioada 1996-2001 și a bifat 192 de apariții în toate competițiile pentru echipa din Istanbul.

72 de goluri și 63 de pase decisive a consemnat Hagi la Galatasaray

După ce Galatasaray a câștigat al 26-lea titlu în Turcia, actualul selecționer al României a felicitat fostul său club prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele social media.

”Felicitări, Galatasaray pentru un nou titlu de campioană! Un club mare, cu suporteri fantastici și o pasiune uriașă pentru fotbal”, a scris Gheorghe Hagi pe Facebook.