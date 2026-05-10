Paul Anton a semnat un nou contract și a anunțat că revine.

Paul Anton este jucătorul lui ETO FC Gyor, echipă din Ungaria. Mijlocașul central a semnat în iulie 2023 cu Gyor și a avut evoluții mulțumitoare.

Fostul jucător de la Dinamo și-a prelungit înțelegerea cu Gyor până în 2027, chiar dacă a absentat șase luni din cauza unei pubalgii.

Paul Anton s-a operat și este pregătit să revină pe teren, iar formația din Ungaria a avut încredere în el, iar cele două părți au decis să continue.

„Sunt în perioada de recuperare, am avut ceva probleme în ultimele luni. Nu am mai evoluat din decembrie, dar acum sunt bine. Voi reveni din nou sezon. Am semnat cu Gyor un nou contract, 1+1. Sunt fericit, mă simt excelent. Sperăm să terminăm sezonul bine, depindem de noi.

Dacă vom câștiga, atunci suntem campioni. Cred că este un lucru meritat. A fost vorba despre o pubalgie, am încercat să o tratez.

După cum știți, este destul de greu să-i dai de cap. Unii jucători au reușit să o controleze prin fizioterapie, așa cum am reușit și eu ceva timp, alții au avut intervenție chirurgicală. Am fost nevoit și eu să apelez la asta, dar acum mi-am revenit”, a spus Paul Anton, pentru digisport.ro.

Ajuns la 35 de ani, Paul Anton are 79 de meciuri jucate în tricoul lui Gyor, pentru care a marcat cinci goluri și a oferit 14 assist-uri.

250.000 de euro este cota mijlocașului central român.

