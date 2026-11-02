În fotbalul românesc, cele mai multe vedete ale Superligii noastre o dau în bară, cum fac pasul la o formație de afară. În acest context, e cu atât mai spectaculos ce a reușit Alexandru Ioniță, fostul star al Rapidului.

Transformare spectaculoasă pentru fosta vedetă a Rapidului: „Trăiesc un vis!“

Transferat de Yunnan Yukun, în februarie 2024, pentru o sumă modică, de doar 50,000 de euro (potrivit transfermarkt.com), Ioniță a jucat pentru această echipă, în liga a doua, în primul său sezon. Iar dacă multe vedete ale fotbalului internațional, care au ajuns în Superliga chineză de-a lungul anilor, s-au plâns de impactul dur cu fotbalul din această țară, ne putem imagina doar cum a fost acomodarea pentru Ioniță, având în vedere că a „aterizat“ la o formație din liga secundă. Și, totuși, spre lauda sa, fostul rapidist s-a descurcat foarte bine! Dovadă și cifrele sale, în campania din 2024: 31 de meciuri, 8 goluri, 12 pase de gol.

Cu acest bilanț, Alexnadru Ioniță a contribuit la promovarea obținută de Yunnan Yukun. Și de atunci, cariera românului rămâne pe un trend ascendent.

Alexandru Ioniță, cifre tot mai bune la Yunnan Yukun

Sezonul 2025, primul de după promovare, a fost unul de „supraviețuire“ în Supeliga chineză pentru Yunnan Yukun. Obiectivul a fost îndeplinit cu brio: locul 8 din 16, departe de grijile retrogradării. Din nou, contribuția lui Ioniță a fost una importantă: 25 de meciuri, 3 goluri, 4 pase de gol.

După doi ani în „Țara Marelui Zid“, fotbalistul român traversează acum cel mai bun sezon pe care l-a avut la Yunnan Yukun. Duminică, echipa și-a adjudecat locul în finala Cupei Chinei, după o victorie dramatică, în fața celor de la Dalian Yingbo, unde e legitimat Nicolae Stanciu. Yunnan Yukun, la care a ajuns și Andrei Burcă din 2025, s-a impus în semifinala cupei, scor 4-3.

În meciul pentru trofeu, programat pentru data de 6 decembrie, Yunnan Yukun va întâlni învingătoarea duelului Beijing Guoan – Shanghai Port. A doua semifinală a cupei va avea loc pe data de 20 noiembrie.

Revenind la Alexandru Ioniță, el a contribuit la calificarea în finala cupei, oferind o pasă de gol în victoria cu Dalian Yingbo (4-3). Cu acest assist, românul și-a îmbunătățit cifrele excelente din 2026: 32 de meciuri, 7 goluri, 16 pase de gol.

Alexandru Ioniță: „Trăiesc un vis! Mai întâi, promovarea, iar acum a venit și finala cupei“

După succesul din semifinala de duminică, Ioniță a vorbit cu presa locală despre performanța accederii în finala Cupei Chinei.

„Sunt foarte bucuros pentru această finală. Când am venit aici, echipa era în liga a doua. A urmat promovarea, iar acum am reușit această calificare. Parcă trăiesc un vis! Sunt foarte bucuros, dar și recunoscător suporterilor. Înainte să semnez cu Yunnan, nu mi-aș fi imaginat că suporterii mă vor primi atât de bine“, a spus Ioniță.

Alexandru Ioniță are șansa câștigării trofeului cu numărul opt

Yunnan Yukun e prima echipă din străinătate din CV-ul lui Alexandru Ioniță. Până să facă pasul spre „Țara Marelui Zid“, mijlocașul român a evoluat, pe rând, la Rapid (2011-2013), Astra (2014-2018), CFR Cluj (2018-2021) și, din nou, la Rapid (2021-2024). Cu precizarea că, în perioada CFR, Ioniță a fost împrumutat, mai întâi, la Universitatea Craiova (2019), iar apoi la Astra (2020-2021).

Dacă va cuceri Cupa Chinei, după finala programată pentru 6 decembrie, Alexandru Ioniță își va trece în CV trofeul cu numărul opt. Până acum, palmaresul său include:

*Un titlu cu Astra (2015-2016) și două cu CFR Cluj (2017-2018, 2018-2019)

*Cupa României cu Astra (2013-2014)

*Două Supercupe ale României cu Astra (2014, 2016) și una cu CFR Cluj (2018)

În cel mai bun moment al carierei sale, în decembrie 2017, pe când era la Astra, Alexandru Ioniță a fost cotat la 1,5 milioane de euro pe transfermarkt.com. Astăzi, jucătorul e cotat la 750,000 de euro.