Umilinta incredibila pentru CFR Cluj la Praga: "Ne-au atacat in fata hotelului!" Ce au patit fanii

Si batuti, si lasati fara galerie!

CFR Cluj a ratat calificarea in grupele UEFA Champions League dupa ce a pierdut ambele manse cu 1-0 in fata celor de la Slavia Praga. Sustinuta puternica la returul de marti, CFR Cluj nu a reusit sa intoarca rezultatul. Mai mult, galeria CFR-ului a suferit o umilinta la Praga: steagurile au fost capturate de fanii cehi!

"Stim ca este vina noastra! Chiar daca au avut multe ocazii sa ne prinda, la bar, in tren, in drum spre stadion, cand nu aveam politistii langa noi, au asteptat pana ne-am despartit si au prins 5 baieti in fata hotelului cand erau mai multi. Ne asumam responsabilitatea pentru ce s-a intamplat, ne vedem data viitoare" a fost mesajul galeriei CFR-ului.

Lovitura pentru galeria CFR-ului este una puternica deoarece o brigada al carui banner este capturat trebuie sa se desfiinteze!