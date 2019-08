"Piturca are mult de lucru!" Mircea Lucescu, impresionat de Universitatea Craiova dupa partida cu Voluntari! Ce a spus despre grupa CFR-ului din Europa League

Mircea Lucescu cred ca CFR Cluj poate ajunge in primavara Europa League.

Mircea Lucescu a fost in tribuna la partida dintre Voluntari si Universitatea Craiova, castigata cu 2-1 cu olteni. Lucescu a spus dupa meci ca arbitrul partidei a ajutat-o pe Craiova.



"In prima repriza a jucat mai bine Voluntari, foarte organizati. Repriza a doua, sigur, si ajutati tare de Chivulete, Craiova a dominat jocul categoric. Golul al doilea, fault clar de tot, l-a infipt in pamant pe fundas.



Piturca are de lucrat. Sunt jucatori talentati, dar are de lucrat. In orice caz, un meci mult mai bun decat ce am vazut pana acum. Un ritm mult mai bun, mai ales din partea Craiovei" a spus Mircea Lucescu dupa partida.

"CFR se poate califica"

Mircea Lucescu a vorbit si despre grupa din Europa League a celor de la CFR Cluj cu Lazio, Celtic si Rennes.



"Cred ca este foarte frumoasa, pentru suporteri, pentru toata lumea. O grupa excelenta, puternica, de Champions League. Aici nu mai e vorba de un meci tur-retur, aici se joaca. Sunt partide, se vor pierde puncte, iar cand se va trage linie... eu cred ca CFR are posibilitatea sa se califice" a mai spus Lucescu.