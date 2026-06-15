Acordul momentului în Serie A! Ruben Amorim merge la Milano pentru a semna cu noua echipă

Acordul momentului în Serie A! Ruben Amorim merge la Milano pentru a semna cu noua echipă Serie A
SPORT.RO
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Ruben Amorim a ajuns la un acord verbal cu AC Milan pentru postul de antrenor principal, portughezul bifând primul angajament după despărțirea de Manchester United.

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Ruben AmorimAC MilanoSerie A
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Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, negocierile dintre tehnicianul lusitan și conducerea formației de pe San Siro s-au încheiat cu succes. Părțile au pus la punct ultimele detalii ale colaborării, iar mutarea urmează să fie oficializată în cel mai scurt timp.

„Ruben Amorim la AC Milan ca nou antrenor principal, here we go! Acordul verbal a fost realizat pentru o înțelegere valabilă până în iunie 2028, plus o opțiune până în iunie 2029. Amorim a acceptat toate condițiile și va semna în această săptămână ca nou manager al Milanului”, a transmis Romano pe platforma X.

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Ruben Amorim / Foto IMAGO
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Investiții pentru Liga Campionilor

Prezentarea la Milano reprezintă revenirea lui Amorim în fotbal, după ce a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la Manchester United (05 ianuarie 2026).

Conducerea „rossonerilor” îi pregătește portughezului o campanie de achiziții solidă. Clubul urmează să investească resurse financiare importante în perioada de mercato din această vară, principalul obiectiv fixat pentru noul mandat fiind revenirea echipei în grupele Ligii Campionilor.

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