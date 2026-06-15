Acordul momentului în Serie A! Ruben Amorim merge la Milano pentru a semna cu noua echipă

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, negocierile dintre tehnicianul lusitan și conducerea formației de pe San Siro s-au încheiat cu succes. Părțile au pus la punct ultimele detalii ale colaborării, iar mutarea urmează să fie oficializată în cel mai scurt timp.

„Ruben Amorim la AC Milan ca nou antrenor principal, here we go! Acordul verbal a fost realizat pentru o înțelegere valabilă până în iunie 2028, plus o opțiune până în iunie 2029. Amorim a acceptat toate condițiile și va semna în această săptămână ca nou manager al Milanului”, a transmis Romano pe platforma X.