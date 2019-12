In 2004 ajungea in semifinalele Champions League, acum sunt aproape de retrogradarea in liga a treia din Spania

Dezastru pentru o fosta campioana a Spaniei.

Deportivo La Coruna a fost unul dintre cele mai importante cluburi spaniole in anii ’90 si inceputul anilor 2000, cu celebrul antrenor Javier Irureta pe banca si cu un lot valoros, din care faceau parte jucatori precum Juan Carlos Valeron, Roy Makaay, Rivaldo, Bebeto, Djalminha, Miroslav Djukici, Noureddine Naybet, Fran Perez, Mauro Silva, Manuel Pablo, Donato, Diego Tristan, Aldo Duscher, Flavio Conceicao, Turu Flores, Lionel Scaloni, Pauleta, Joan Capdevila, Jacques Songo'o, Pedro Munitis sau Walter Pandiani.

Intre 1991 si 2011, Deportivo a jucat fara intrerupere in Primera Division, iar in aceasta perioada echipa a castigat un titlu (1999-2000), a mai terminat de 4 ori pe locul secund in campionat (1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002), a castigat doua Cupe ale Spaniei (1994-1995, 2001-2002) si trei Supercupe ale Spaniei (1995, 2000, 2002). De asemenea, in sezonul 2003-2004 al Champions League, „Super Depor” ajungea pana in semifinalele competitiei, dupa ce iesea pe locul secund in Grupa C, dupa AS Monaco, viitoarea finalista, dar inaintea lui PSV Eindhoven si AEK Atena, apoi elimina pe Juventus (1-0, 1-0) si AC Milan (1-4, 4-0), impotriva italienilor reusind una dintre cele mai spectaculoase intoarceri de scor din istoria Ligii, pentru ca in semifinale sa piarda la limita „dubla” cu FC Porto, echipa lui Jose Mourinho, dupa 0-0 si 0-1.

Deportivo a retrogradat in Liga Adelante in 2011, 2013 si 2018, dupa ultima nemaireusind o promovarea imediata. Acum se afla pe ultimul loc in cea de-a doua divizie a fotbalului spaniol, cu doar 12 puncte dupa 20 de etape jucate si un golaveraj -19, iar galicienii par condamnati, daca nu se intampla vreo minune, sa retrogradeze in Segunda B. La echipa la care a evoluat Florin Andone, intre 2016 si 2018, sunt legitimati acum cativa jucatori cu experienta, precum Alex Bergantinos, Vassilis Lambropoulos, Dani Gimenez, David Simon, Borja Valle, Sasa Jovanovici sau Salva Ruiz, dar si tineri imprumutati de la Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Inter Milano, Levante sau Tigres. Echipa a ajuns la al patrulea antrenor in 2019, avandu-i pe banca pe Natxo Gonzalez, Jose Luis Marti, Juan Antonio Anquela si Luis Cesar Sampedro.